Водители автобусов проведут акцию протеста, требуя повышения зарплат

Члены Латвийского профсоюза общественных услуг и транспорта 4 октября проведут у Министерства сообщения акцию протеста против низких зарплат, сообщил агентству ЛЕТА председатель профсоюза Юрис Калниньш.
"Обществу рассказывают, что шоферы за свою работу получает 1000 евро и больше, но это некорректно, потому что в эту сумму обычно входит и оплата сверхурочных", - подчеркнул Калниньш. По его словам, подобные проблемы существуют почти у всех предприятий пассажирских автобусных перевозок.
Цель акции - привлечь внимание депутатов, правительства, работодателей и общества к проблемам в отрасли пассажирских перевозок.
Как сообщил Калниньш, профсоюз еще с 2012 года предлагает заключить в отрасли генеральное соглашение, чтобы установить для водителей автобусов и других работников транспорта минимальные гарантии по заработной плате, режиму труда и отдыха, но это предложение не встретило отклика со стороны работодателей.
Во время акции профсоюз потребует предоставить соответствующие дотации для автобусных перевозок и установить для водителей гарантированную оплату труда (почасовую тарифную ставку) в размере 7 евро в час. Также профсоюз будет требовать заключения в отрасли генерального соглашения.
В акции примут участие около 100 человек. Она пройдет 4 октября с 14.00 до 15.00 у здания Минсообщения.