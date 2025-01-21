Заслушав представителей различных служб о последних тенденциях в области миграции, Сейм пришел к выводу, что ситуация нуждается в пристальном контроле. Была выражена озабоченность по поводу большого количества мигрантов из Узбекистана, где ислам является основной религией. В прошлом году в Латвию прибыло почти 30 000 узбеков. Хотя многие из них используют Латвию только как транзитную страну, тот факт, что этот поток мигрантов достаточно значителен, чтобы вызвать дискуссии о возможных рисках радикального ислама, привлек внимание депутатов, сообщает передача TV3 Ziņas.
Передача: растущее число узбеков вызывает опасения по поводу потенциальных рисков безопасности
После введения более строгих условий проживания для граждан России, число российских граждан в Латвии сократилось примерно на 10 000 человек. Однако общее число иностранцев в стране, составляющее около 130 000 человек, существенно не изменилось.
Как пояснила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, эти изменения можно объяснить возросшим числом приезжих из таких стран как Узбекистан и индия.
В прошлом году разрешения на работу были выданы почти 20 000 иностранцам, большую часть из которых - 6000 - получили граждане Узбекистана.
По данным Госпогранохраны, прямыми авиарейсами из Ташкента каждую неделю в Ригу прибывают сотни узбеков. Всего в прошлом году в Латвию прибыло 28 000 узбеков.
"Это один из самых сложных рейсов, потому что этому посвящены все ресурсы, - пояснил представитель Госпогранохраны Ринадлдс Белийс. - Работа на этом рейсе, в том числе интервью и проверки, процесс не быстрый - это занимает несколько часов".
Руководитель подкомиссии Сейма по внутренней безопасности Эдвин Шноре считает, что число въезжающих узбеков "огромно", поэтому важно быть бдительными.
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