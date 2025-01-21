После введения более строгих условий проживания для граждан России, число российских граждан в Латвии сократилось примерно на 10 000 человек. Однако общее число иностранцев в стране, составляющее около 130 000 человек, существенно не изменилось.

Как пояснила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, эти изменения можно объяснить возросшим числом приезжих из таких стран как Узбекистан и индия.

В прошлом году разрешения на работу были выданы почти 20 000 иностранцам, большую часть из которых - 6000 - получили граждане Узбекистана.

По данным Госпогранохраны, прямыми авиарейсами из Ташкента каждую неделю в Ригу прибывают сотни узбеков. Всего в прошлом году в Латвию прибыло 28 000 узбеков.

"Это один из самых сложных рейсов, потому что этому посвящены все ресурсы, - пояснил представитель Госпогранохраны Ринадлдс Белийс. - Работа на этом рейсе, в том числе интервью и проверки, процесс не быстрый - это занимает несколько часов".

Руководитель подкомиссии Сейма по внутренней безопасности Эдвин Шноре считает, что число въезжающих узбеков "огромно", поэтому важно быть бдительными.

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