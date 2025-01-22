Синоптики дали неблагоприятный прогноз на конец недели

Интенсивных осадков, однако, не ожидается, в основном будет идти дождь. Небо преимущественно будет затянуто облаками, временами возможно формирование дымки и обледенение автодорог.

Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного. Согласно последним прогнозам, самые сильные порывы ветра ожидаются в субботу ночью и утром, когда скорость ветра в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду, местами на побережье - 20 метров в секунду.

Температура воздуха составит -1...+6 градусов. На следующей неделе столбики термометров иногда могут подниматься чуть выше.

Галерея: Непогода в Риге

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе в Латвии ожидается на семь градусов выше нормы, а февраль в целом может быть на четыре градуса теплее обычного. Устойчивых морозов и снега не прогнозируется, в феврале вероятно наступление метеорологической весны.

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