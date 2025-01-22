Зеленский призвал Европу стать сильным игроком

Одновременно украинский лидер призвал Европу стать сильным глобальным игроком, который в состоянии гарантировать безопасность для себя и других. По его словам, в настоящее время в глобальном миропорядке наблюдается очередной "переломный момент, который одни считают проблемой для Европы, другие называют шансом".

"Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы и это будет мир, который не будет ни комфортным, ни выгодным для европейцев. Европе нужно тягаться за первенство в приоритетах, альянсах и технологическом развитии", - отметил Зеленский.

Трамп хочет положить конец войне в Украине

Накануне Дональд Трамп вступил в должность президента США. В инаугурационной речи новый глава Белого дома наметил целый ряд радикальных преобразований во внешней и внутренней политике и в числе прочего вновь заявил о необходимости скорого окончания войны в Украине. В рамках данных усилий Трамп намерен встретиться с российским президентом.

В середине января сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждают возможность отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческого контингента в случае заключения соглашения о прекращении войны в Украине. Макрон активно продвигает данную идею и уже обсудил ее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском, написала газета The Telegraph со ссылкой на источники.

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