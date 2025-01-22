На форуме в Давосе Зеленский заявил, что Путин может потребовать сократить армию Украины в пять раз. Киев на это не пойдет, подчеркнул он.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности. "Это минимум, иначе ничего не будет", - заявил он во вторник, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о возможной миротворческой миссии.
Зеленский: Путин потребует сократить в разы армию Украины
Президент Украины также сообщил о возможном требовании президента РФ Владимира Путина сократить в пять раз украинскую армию. По словам Зеленского, "уменьшение украинской армии в разы" будет одним из важных вопросов в ходе возможных переговоров о мире. "Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа - это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор Путину", - указал он и подчеркнул, что Киев не позволит уступить этим требованиям.
Кроме того, Зеленский сообщил, что его команда в настоящее время работает над организацией встречи с новым президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский призвал Европу стать сильным игроком
Одновременно украинский лидер призвал Европу стать сильным глобальным игроком, который в состоянии гарантировать безопасность для себя и других. По его словам, в настоящее время в глобальном миропорядке наблюдается очередной "переломный момент, который одни считают проблемой для Европы, другие называют шансом".
"Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы и это будет мир, который не будет ни комфортным, ни выгодным для европейцев. Европе нужно тягаться за первенство в приоритетах, альянсах и технологическом развитии", - отметил Зеленский.
Трамп хочет положить конец войне в Украине
Накануне Дональд Трамп вступил в должность президента США. В инаугурационной речи новый глава Белого дома наметил целый ряд радикальных преобразований во внешней и внутренней политике и в числе прочего вновь заявил о необходимости скорого окончания войны в Украине. В рамках данных усилий Трамп намерен встретиться с российским президентом.
В середине января сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждают возможность отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческого контингента в случае заключения соглашения о прекращении войны в Украине. Макрон активно продвигает данную идею и уже обсудил ее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском, написала газета The Telegraph со ссылкой на источники.
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