Президент США Дональд Трамп сразу же после вступления в должность подписал ряд важных указов, в столичном районе Скансте завершились масштабные строительные работы, а журналист RUS TVNET Артем Липин разбирался, почему из Латвии так легко сбежать подсудимым. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 21 января.
Главное за 21 января ⟩ Первые указы Трампа, почему из Латвии так легко сбежать подсудимым и как преобразится Скансте
Новости Латвии:
В прошлом году сразу несколько пророссийских активистов, которые были подозреваемыми в уголовном процессе, сбежали в Россию и Беларусь благодаря тому, что были отпущены под залог. Самые яркие примеры: Станислав Букайнс и Юрий Алексеев. Почему это происходит и как с этим бороться - разбираемся ниже.
"Увидеть солнце" было самым большим желанием Роланда Гибнерса, о котором он рассказал TVNET+ в декабре 2024 года. Его руки с трудом выводили буквы на планшете - это был единственный способ, которым он мог общаться с миром. С 16 января 2023 года он жил с болезнью двигательных нейронов, которая медленно отнимала все: возможность говорить, есть, двигаться. 19 января Роланд скончался.
Во вторник, 21 января, Латгальский районный суд в Даугавпилсе продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. На заседании обвиняемые - отец девочки Владимир Рейников и ее мачеха Сандра Рейникова - произнесли свои последние слова.
Соглашение о замене состава совета латвийской национальной авиакомпании airBaltic не повлияет на дальнейшие действия по привлечению стратегического инвестора, сообщил агентству LETA министр сообщения Каспар Бришкенс.
В столичном районе Скансте завершились масштабные ландшафтные и строительные работы. Как сообщили в Рижской думе, здесь создается обширный парк, который откроется для посетителей уже весной, пишет LSM+.
За рубежом:
Национальное бюро расследований Финляндии (NBI), которое расследует повреждение Estlink 2, прокомментировало Rus.Postimees публикацию Washington Post о непричастности России к диверсиям на подводной инфраструктуре Балтийского моря.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о временной приостановке всех американских программ внешней помощи на 90 дней. За это время программы должны пройти проверку на соответствие политическим целям администрации. Издал он и другие указы.
В результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте на северо-западе Турции погибли 66 человек, еще 51 человек госпитализирован, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет АР.
Украинские стражи порядка задержали главного психиатра армии, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на миллион долларов, приобрел недвижимость в Киевской области и Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
Окружной суд Хельсинки арестовал танкер Eagle S, принадлежащий российскому "теневому флоту". Судебное решение было принято по запросу компаний, которым принадлежат поврежденные электрические и телекоммуникационные кабели. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
Интересное чтиво:
Российская актриса Чулпан Хаматова, которая после полномасштабного вторжения России в Украину переехала в Ригу и теперь играет в латвийских театрах, в том числе на латышском языке, в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" рассказала об этом опыте, латвийской публике и о том, как ей живется в Латвии.
После трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы его отец Райтис пытается жить дальше, заботясь о верном друге спортсмена - американском питбультерьере Бу. Это непростое время, но Райтис не скрывает: присутствие собаки помогает ему хранить память о сыне.
Режиссер, художественный руководитель театра "Дайлес" Виестур Кайришс заявил, что не понимает, как свободный человек может тосковать по советской эпохе. Его мнение приводит портал LSM+.
Правительство во вторник, 21 января, постановило наградить команду анимационного фильма "Поток" премией Кабинета министров в размере 300 тысяч евро за завоеванную награду "Золотой глобус". Такую же премию получают в Латвии спортсмены за высокие достижения на международном уровне, сообщили агентству LETA в Министерстве культуры.
Читатель литовского портала 15min по имени Роберт получил счет от популярного в Латвии оператора связи и обнаружил, что его телефонный номер оформлен на другого клиента. Роберт обратился к оператору с просьбой вернуть номер, однако компания предложила ему связаться с новым владельцем номера и попросить у него разрешения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!