Главное за 21 января Первые указы Трампа, почему из Латвии так легко сбежать подсудимым и как преобразится Скансте

В столичном районе Скансте завершились масштабные ландшафтные и строительные работы. Как сообщили в Рижской думе, здесь создается обширный парк, который откроется для посетителей уже весной, пишет LSM+.

За рубежом:

Национальное бюро расследований Финляндии (NBI), которое расследует повреждение Estlink 2, прокомментировало Rus.Postimees публикацию Washington Post о непричастности России к диверсиям на подводной инфраструктуре Балтийского моря.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о временной приостановке всех американских программ внешней помощи на 90 дней. За это время программы должны пройти проверку на соответствие политическим целям администрации. Издал он и другие указы.

В результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте на северо-западе Турции погибли 66 человек, еще 51 человек госпитализирован, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет АР.

Украинские стражи порядка задержали главного психиатра армии, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на миллион долларов, приобрел недвижимость в Киевской области и Одессе, сообщает УНИАН со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Окружной суд Хельсинки арестовал танкер Eagle S, принадлежащий российскому "теневому флоту". Судебное решение было принято по запросу компаний, которым принадлежат поврежденные электрические и телекоммуникационные кабели. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Интересное чтиво: