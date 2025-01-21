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В среду в Латвии сохранится пасмурная погода

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Облака
Облака Фото: Smirnof/Shutterstock

В среду, 22 января, в Латвии сохранится пасмурная погода, местами ожидаются небольшие осадки - преимущественно дождь, прогнозируют синоптики.

На юго-востоке Латгале, в основном на границе Беларуси и России, ожидается сильный снегопад.

Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер, на побережье - умеренный. Температура воздуха составит 0..+4 градуса.

В Риге будет пасмурно, без существенных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха достигнет +2..+3 градусов. 

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