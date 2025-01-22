Выступая перед журналистами в Белом доме на следующий день после вступления в должность, Трамп упомянул о необходимости исправить торговый дисбаланс между ЕС и США и вновь раскритиковал Китай за контрабанду синтетического наркотика фентанила.

"Они очень, очень плохо с нами обращаются. Поэтому они должны быть готовы к пошлинам, - сказал Трамп, имея в виду ЕС. - Вы не можете ожидать справедливости, если сами не поступаете так же".

Накануне Трамп обвинил ЕС в недостаточном импорте американских товаров и пообещал "исправить ситуацию", введя тарифы или потребовав покупать больше нефти и газа.

В отношении Китая Трамп во вторник повторил свою угрозу ввести 10-процентные тарифы, заявив, что это "основано на том, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду".

Отвечая на вопрос о том, как скоро могут быть введены тарифы, он добавил: "1 февраля - это, вероятно, та дата, которую мы рассматриваем".