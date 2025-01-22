Президент США Дональд Трамп во вторник, 21 января, пообещал ввести тарифы на товары из Евросоюза и добавил, что 10-процентные пошлины на китайский импорт могут быть установлены уже с 1 февраля.
Выступая перед журналистами в Белом доме на следующий день после вступления в должность, Трамп упомянул о необходимости исправить торговый дисбаланс между ЕС и США и вновь раскритиковал Китай за контрабанду синтетического наркотика фентанила.
"Они очень, очень плохо с нами обращаются. Поэтому они должны быть готовы к пошлинам, - сказал Трамп, имея в виду ЕС. - Вы не можете ожидать справедливости, если сами не поступаете так же".
Накануне Трамп обвинил ЕС в недостаточном импорте американских товаров и пообещал "исправить ситуацию", введя тарифы или потребовав покупать больше нефти и газа.
В отношении Китая Трамп во вторник повторил свою угрозу ввести 10-процентные тарифы, заявив, что это "основано на том, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду".
Отвечая на вопрос о том, как скоро могут быть введены тарифы, он добавил: "1 февраля - это, вероятно, та дата, которую мы рассматриваем".
В понедельник, 20 января, Трамп объявил, что может ввести 25-процентные тарифы в отношении Канады и Мексики уже 1 февраля, пообещав при этом, что новая торговая политика США будет включать карательные меры и в отношении других стран.
"Мы думаем о 25% для Мексики и Канады, потому что они позволяют огромному количеству людей - Канада также является очень сильным злоумышленником - огромному количеству людей приезжать и привозить фентанил", - сказал Трамп в Овальном кабинете.
Евросоюз готов защищать свои интересы, заявил в понедельник комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис после обещания нового президента США Дональда Трампа ввести тарифы и сборы для других стран.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, что приоритетом для ЕС является начало скорейших переговоров с новой администрацией США и что Вашингтон является важным партнером для ЕС.
"В мире нет таких интегрированных экономик, как наша, - сказала фон дер Ляйен. - В европейских компаниях в США работают 3,5 миллиона американцев, и еще миллион американских рабочих мест напрямую зависит от торговли с Европой".
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