Командующий вооруженными силами Израиля генерал-майор Герци Халеви объявил, что покинет свой пост по итогам расследования обстоятельств, благодаря которым стало возможно кровавое нападение ХАМАС на юг страны 7 октября прошлого года.
Командующий армией Израиля уходит в отставку. Он взял на себя ответственность за то, что допустили нападение ХАМАС 7 октября
Халеви уйдет в отставку 6 марта. Кто займет его должность, пока неизвестно.
По словам главы генштаба ЦАХАЛ, он несет личную ответственность за катастрофический провал в обеспечении безопасности, который стоил жизни более чем 1200 израильтянам. Еще более 200 человек были захвачены в заложники; несколько десятков из них погибли в последующие месяцы.
«Утром 7 октября ЦАХАЛ не справился со своей миссией по защите граждан Израиля», — написал глава генштаба в заявлении на имя министра обороны Исраэля Каца.
За эту ошибку, продолжил он, страна заплатила страшную цену в виде сотен человеческих жизней, похищенных и раненых «телом и душой».
«Ответственность за этот страшный провал тяготит меня каждый день, каждый день, час за часом, — признался Халеви, — и груз этот мне придётся нести до конца моих дней».
С начала ответной израильской военной операции в секторе Газа, по последним данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, погибли 47107 палестинцев.
Израиль оспаривает надежность этих данных, но ООН считает их в целом достоверными. Независимое исследование, опубликованное в начале января в престижном британском медицинском журнале Lancet, пришло к выводу, что реальное число погибших может быть на 40% выше, чем сообщает министерство
В воскресенье в Газе начало действовать хрупкое перемирие и состоялся первый обмен трех израильских заложниц на 90 заключенных-палестинцев.
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Службе в израильской армии Халеви — кадровый военный — отдал более четырех десятилетий.
Сразу после нападения 7 октября скорой отставки главы генштаба ожидали многие — а некоторые и требовали прямым текстом.
Однако перед уходом тот обещал завершить собственное расследование по факту нападения, начатое израильской армией, и укрепить боеготовность военных.
Теперь, когда ЦАХАЛ «добился значительных успехов и находится в процессе реализации соглашения об освобождении заложников», Халеви и решил, что ему пора сдавать дела.
Ультраправые политики в Израиле критиковали Халеви за чрезмерную, по их мнению, мягкость, а его отставку встретили тепло.
«Моя критика его неспособности уничтожить гражданские и административные возможности ХАМАС в ходе кампании, а также его ответственность за провал 7 октября, не умаляют великую благодарность, которую мы должны воздать ему за его работу и вклад в течение многих лет и за его достижения», — заявил министр финансов Бецалель Смотрич, один наиболее влиятельных представителей ультраправого крыла в правительстве Нетаньяху.