Халеви уйдет в отставку 6 марта. Кто займет его должность, пока неизвестно.

По словам главы генштаба ЦАХАЛ, он несет личную ответственность за катастрофический провал в обеспечении безопасности, который стоил жизни более чем 1200 израильтянам. Еще более 200 человек были захвачены в заложники; несколько десятков из них погибли в последующие месяцы.

«Утром 7 октября ЦАХАЛ не справился со своей миссией по защите граждан Израиля», — написал глава генштаба в заявлении на имя министра обороны Исраэля Каца.

За эту ошибку, продолжил он, страна заплатила страшную цену в виде сотен человеческих жизней, похищенных и раненых «телом и душой».

«Ответственность за этот страшный провал тяготит меня каждый день, каждый день, час за часом, — признался Халеви, — и груз этот мне придётся нести до конца моих дней».

С начала ответной израильской военной операции в секторе Газа, по последним данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, погибли 47107 палестинцев.