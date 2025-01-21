Макрон призвал Европу проснуться и снизить зависимость от США в плане безопасности

Макрон в понедельник в ходе выступления перед армией указал на ожидаемые изменения во внешней политике Вашингтона после вступления Дональда Трампа в должность президента США, особенно касательно отношения к войне против Украины. Он подчеркнул, что это возможность для стратегического пробуждения Европы.

"Что мы будем делать в Европе завтра, если наш союзник США выведет свои военные корабли из Средиземного моря? Если они отправят свои эсминцы из Атлантики в Тихий океан?" - спросил Макрон.

Трамп критиковал дорогую помощь США Украине и дал понять, что хочет возложить большее финансовое бремя на плечи Европы. Он пообещал быстро закончить войну, выразив надежду, что о мире удастся договориться в течение шести месяцев.

Франция и Европа должны приспособиться к изменчивым угрозам и изменчивым интересам, признал Макрон. "Кто бы год назад подумал, что Гренландия окажется в центре политических и стратегических дебатов? А это так", - добавил он.

Макрон подчеркнул, что оказание длительной поддержки Украине очень важно, чтобы у Киева были сильные позиция, вступая в мирные переговоры в будущем.

Украина должна получить гарантии против возобновления войны на своей территории после окончания боевых действий, и Европа должна играть полноценную роль в этом процессе, считает президент Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе сообщил, что он обсудил с Макроном возможность разместить в Украине западных солдат, чтобы гарантировать любой мирный договор, который покончил бы с длящейся почти три года войной в с Россией.

"В качестве одной из этих гарантий мы обсуждали инициативу Франции разместить в Украине военный контингент", - сказал Зеленский.

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