Отмечается, что речь идет об Александре Сверчкове.

По информации прокуратуры, он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Суд установил, что Сверчков прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион, где получил военную подготовку.

"В октябре 2023 года он в качестве наемника перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ и стал принимать участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в августе 2024 года Россия объявила в розыск бывшего депутата Сейма Латвии Юриса Юрашса. Согласно заявлению Генпрокуратуры РФ, обвинительное заключение по Юрашсу утвердила "прокуратура ДНР", обвиняющая его по статьям российского Уголовного кодекса в "наемничестве" и "распространении заведомо ложной информации, содержащей факты о действиях ВС РФ".

Основаниями для обвинения в адрес 49-летнего Юрашса является то, что он с августа 2022 года добровольцем воюет в Силах обороны Украины и получает заработную плату как военный, а также его публикации в соцсетях и интервью о войне, в частности, о зверствах российских военных в Буче.

"Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в российской Генпрокуратуре, добавив, что дело будет заочно рассматривать "Верховный суд ДНР".

Председатель юридической комиссии Сейма, представитель Новой консервативной партии Юрис Юрашс решил отправиться воевать за Украину почти сразу после начала полномасштабной войны и для этого досрочно сложил мандат.

Сейм Латвии внес поправки в закон о национальной безопасности, чтобы позволить гражданам Латвии воевать за Украину.

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