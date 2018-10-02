Союз самуправлений: муниципальные издания на русском языке в некоторых регионах нужны

Он отметил, что часто жителей Латгале и приграничных территорий не достигают ни государственные телевизионные каналы, ни региональные средства массовой информации. Поэтому для них муниципальные издания - это единственный источник информации о том, что происходит в самоуправлении.

"Мы хотим добиться понимания, хотим, чтобы государство работало над тем, чтобы у нас были лояльные граждане, чтобы у людей была возможность получать информацию на всей территории страны, в том числе в Латгале и местах, где населения не достигает ни одно средство массовой информации", - сказал Каминскис, комментируя предстоящую сегодня встречу с представителями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, на которой будут обсуждаться вопросы муниципальных изданий.