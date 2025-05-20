Главное за 20 мая Латвийский бизнесмен поставлял оборудование в РФ, Латвия сыграла с Австрией и добровольное соцстрахование

Уходящий день был насыщен важными событиями - сборная Латвия по хоккею сыграла в матче за выход в четвертьфинал, узнали, как обезопасить себя от мошенников, а RUS TVNET выяснил, сколько останется на руках, если выиграть миллион. Об этих и других новостях вторника, 20 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею во вторник, 20 мая, на чемпионате мира в Стокгольме в последнем матче группового турнира встречалась с Австрией.
Зарегистрированное в Юрмале предприятие KLC group, принадлежащее Роберту Калве, несмотря на санкции Европейского союза (ЕС), экспортировало в Россию в 2024 году оборудование для промышленной автоматизации западного производства на сумму 1,3 миллиона долларов США, сообщает The Insider.
Государственная полиция проведет проверку в связи с, предположительно, разжигающим ненависть высказыванием женщины во время детских соревнований по дзюдо Young Stars 2025, сообщает агентство LETA.
Письма от мошенников, которые подделывают уведомления о штрафах от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), получают даже те люди, у которых нет ни машины, ни водительских прав. Журналисты программы 4. studija на Латвийском телевидении выяснили, как обезопасить себя от таких злоумышленников.
В Латвии жители, не охваченные обязательной системой социального страхования, могут добровольно присоединиться к государственной системе добровольного страхования. Это позволит людям обеспечить финансовую стабильность на старость. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на программу "Домская площадь" на Латвийском Радио 4.
За рубежом:
Предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг, погибшие в результате авиакатастрофы в Финляндии, много лет занимались бизнесом в Эстонии, сообщает Rus.Postimees. Как минимум у одного из них имелись интересы и в Латвии.
Украинские войска не будут выведены из находящихся под контролем Киева областей страны, на которые претендует Россия, заявил в понедельник, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский, отвергнув таким образом российские условия прекращения конфликта.
Максимальная цена российской нефти должна упасть до 50 долларов за баррель. Сейчас она составляет 60 долларов.
Трое детей получили ножевые ранения в школе в регионе Пирканмаа на юго-западе Финляндии, подозреваемым является один из учеников этой школы, который был оперативно задержан, сообщила полиция.
Европейский союз (ЕС) во вторник, 20 мая, официально утвердил новый пакет санкций против России, направленный против так называемого "теневого флота" танкеров.
Интересное чтиво:
В Рижском русском театре им. М. Чехова представили новый спектакль Сергея Голомазова "Скамейка" с актерской четой Фечиных в главных ролях. Какой получилась последняя премьера в сезоне и кому ее точно лучше избегать - в материале TVNET+.
Томми Кэш спел и станцевал на "Евровидении", заняв для Эстонии третье место. Помогли голоса зрителей, поскольку, по мнению жюри, Томми Кэш был лишь посредственным исполнителем, но он, прежде всего, завоевал сердца публики. Однако, несмотря на это, некоторые оценки жюри были неожиданно высокими, сообщает Limon.
3 июня 2025 года в Доме Рижского Латышского общества состоится премьера спектакля "Солнечная линия", главные роли в котором исполнили Наталья Еприкян и Александр Гудков.
На официальном сайте Евровидения опубликована официальная статистика голосований. Посмотрим, кто и как проголосовал за латвийских Tautumeitas?
Представьте себе: вы стираете защитный слой моментальной лотереи у кассы - и вдруг видите: миллион! Радость, слезы, звонки родным… А потом - вопросы. Что делать дальше? И сколько от этого миллиона вы на самом деле получите? TVNET+ разбирается: сколько от мечты реально остается на руках после уплаты налогов.
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