Главное за 20 мая Латвийский бизнесмен поставлял оборудование в РФ, Латвия сыграла с Австрией и добровольное соцстрахование

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За рубежом:

Предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг, погибшие в результате авиакатастрофы в Финляндии, много лет занимались бизнесом в Эстонии, сообщает Rus.Postimees. Как минимум у одного из них имелись интересы и в Латвии.

Украинские войска не будут выведены из находящихся под контролем Киева областей страны, на которые претендует Россия, заявил в понедельник, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский, отвергнув таким образом российские условия прекращения конфликта.

Читайте также За рубежом Зеленский отвергает идею о выводе войск с территорий, на которые претендует Россия

Максимальная цена российской нефти должна упасть до 50 долларов за баррель. Сейчас она составляет 60 долларов.

Трое детей получили ножевые ранения в школе в регионе Пирканмаа на юго-западе Финляндии, подозреваемым является один из учеников этой школы, который был оперативно задержан, сообщила полиция.

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Европейский союз (ЕС) во вторник, 20 мая, официально утвердил новый пакет санкций против России, направленный против так называемого "теневого флота" танкеров.

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Интересное чтиво:

В Рижском русском театре им. М. Чехова представили новый спектакль Сергея Голомазова "Скамейка" с актерской четой Фечиных в главных ролях. Какой получилась последняя премьера в сезоне и кому ее точно лучше избегать - в материале TVNET+.

Томми Кэш спел и станцевал на "Евровидении", заняв для Эстонии третье место. Помогли голоса зрителей, поскольку, по мнению жюри, Томми Кэш был лишь посредственным исполнителем, но он, прежде всего, завоевал сердца публики. Однако, несмотря на это, некоторые оценки жюри были неожиданно высокими, сообщает Limon.

3 июня 2025 года в Доме Рижского Латышского общества состоится премьера спектакля "Солнечная линия", главные роли в котором исполнили Наталья Еприкян и Александр Гудков.

На официальном сайте Евровидения опубликована официальная статистика голосований. Посмотрим, кто и как проголосовал за латвийских Tautumeitas?

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Представьте себе: вы стираете защитный слой моментальной лотереи у кассы - и вдруг видите: миллион! Радость, слезы, звонки родным… А потом - вопросы. Что делать дальше? И сколько от этого миллиона вы на самом деле получите? TVNET+ разбирается: сколько от мечты реально остается на руках после уплаты налогов.