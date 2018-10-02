Ну что, все уже успели посмеяться с предвыборных плакатов лидера партии "No sirds Latvijai" Ингуны Судрабы с бензопилой в руках, всколыхнувших социальные сети в этот понедельник, 1 октября? Вы тоже в первые секунды сомневались, это что шутка, или на самом деле она так рекламируется? Ребята, это всерьез. Реклама размещена в официальном аккаунте партии. Знатоки уже быстренько показали, что это плагиат, но это не умаляет гениальности хода пиарщиков Судрабы. Вдохновившись этой рекламой, предлагаем подборку шуток, мемов, плакатов и всего чего, чем пестрят улицы и интернет в это горячее предвыборное время. Смейтесь на здоровье, хоть что-то полезное должно быть в выборах!