Вт, 2.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Политика - это не смешно. А нет, очень даже. Смотрите! Народная мудрость

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот

Ну что, все уже успели посмеяться с предвыборных плакатов лидера партии "No sirds Latvijai" Ингуны Судрабы с бензопилой в руках, всколыхнувших социальные сети в этот понедельник, 1 октября? Вы тоже в первые секунды сомневались, это что шутка, или на самом деле она так рекламируется? Ребята, это всерьез. Реклама размещена в официальном аккаунте партии. Знатоки уже быстренько показали, что это плагиат, но это не умаляет гениальности хода пиарщиков Судрабы. Вдохновившись этой рекламой, предлагаем подборку шуток, мемов, плакатов и всего чего, чем пестрят улицы и интернет в это горячее предвыборное время. Смейтесь на здоровье, хоть что-то полезное должно быть в выборах!

Если вы пропустили, вот эта хохма с Судрабой:

А вот ссылочка, почему это назвали плагиатом:

Очень много стеба было по поводу этой рекламы, но, на мой взгляд, это самая остроумная шуточка: 

"Ингуна, здесь есть работа!"

Было бы несправедливо выделить только партию Судрабы. Народ прошелся и по другим политикам.

Например, в квартале "Спикери" висит плакат Ушакова с супругой с подписью "KOPĀ" (ВМЕСТЕ). На случай, если не видели, вот он:

ФОТО: Русский TVNET

Кто-то быстренько обыграл идею и соединил в рекламе лидеров Русского союза Латвии Мамыкина и Жданок, оцените:

Тему риторики Русского союза Латвии неплохо обыграли в этом меме:

ФОТО: скриншот

Народ не обошел стороной и риторику вокруг потенциально возможного союза "Согласия" Ушакова и "KPV LV" Артуса Кайминьша. Главный ужас для национального избирателя выглядит так:

ФОТО: скриншот

 А тут интересный ракурс с недавним членом "Согласия" А.Матисом:

Но этот ракурс все-таки лучше. Пабрикс из партии "Для развития/За" призывает к благосостоянию народа на фоне людей c не самым большим достатком по жизни:

ФОТО: LETA

Не дает покоя народу и Алдис Гобземс, кандидат в премьеры от "KPV LV":

Глядите, даже историю Петрова и Боширова обыграли:

А партия "За альтернативу" даже маечки с Трампом надела. Чего не сделаешь ради внимания:

А зеленые рекламируют свежий воздух с задней двери маршрутки. Конечно, лучше места и не придумаешь - свежий воздух же именно там:

Подытожим - все партии как на ладони:

Ну а кроме шуток, уже в субботу, 6 октября - выборы! Время делать ваш выбор, господа!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ