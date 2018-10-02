Ну что, все уже успели посмеяться с предвыборных плакатов лидера партии "No sirds Latvijai" Ингуны Судрабы с бензопилой в руках, всколыхнувших социальные сети в этот понедельник, 1 октября? Вы тоже в первые секунды сомневались, это что шутка, или на самом деле она так рекламируется? Ребята, это всерьез. Реклама размещена в официальном аккаунте партии. Знатоки уже быстренько показали, что это плагиат, но это не умаляет гениальности хода пиарщиков Судрабы. Вдохновившись этой рекламой, предлагаем подборку шуток, мемов, плакатов и всего чего, чем пестрят улицы и интернет в это горячее предвыборное время. Смейтесь на здоровье, хоть что-то полезное должно быть в выборах!
Если вы пропустили, вот эта хохма с Судрабой:
А вот ссылочка, почему это назвали плагиатом:
Plaģiāts ne tikai bilde, bet arī kāda krievu meme. pic.twitter.com/tgXJLNorbB— Dace Balode (@DaceBalode) October 1, 2018
Очень много стеба было по поводу этой рекламы, но, на мой взгляд, это самая остроумная шуточка:
"Ингуна, здесь есть работа!"
Inguna, te ir darbs! #Sudraba #zāģis pic.twitter.com/ymQimEN8va— Inga Spriņķe (@IngaSPR) October 1, 2018
Было бы несправедливо выделить только партию Судрабы. Народ прошелся и по другим политикам.
Например, в квартале "Спикери" висит плакат Ушакова с супругой с подписью "KOPĀ" (ВМЕСТЕ). На случай, если не видели, вот он:
Кто-то быстренько обыграл идею и соединил в рекламе лидеров Русского союза Латвии Мамыкина и Жданок, оцените:
Тему риторики Русского союза Латвии неплохо обыграли в этом меме:
Народ не обошел стороной и риторику вокруг потенциально возможного союза "Согласия" Ушакова и "KPV LV" Артуса Кайминьша. Главный ужас для национального избирателя выглядит так:
А тут интересный ракурс с недавним членом "Согласия" А.Матисом:
Но этот ракурс все-таки лучше. Пабрикс из партии "Для развития/За" призывает к благосостоянию народа на фоне людей c не самым большим достатком по жизни:
Не дает покоя народу и Алдис Гобземс, кандидат в премьеры от "KPV LV":
Глядите, даже историю Петрова и Боширова обыграли:
А партия "За альтернативу" даже маечки с Трампом надела. Чего не сделаешь ради внимания:
Šobrīd LTV kpv radikālais spārns - par alternatīvu. pic.twitter.com/ZJDSuMwHok— Gints Knoks (@Knoks) September 7, 2018
А зеленые рекламируют свежий воздух с задней двери маршрутки. Конечно, лучше места и не придумаешь - свежий воздух же именно там:
Подытожим - все партии как на ладони:
Ну а кроме шуток, уже в субботу, 6 октября - выборы! Время делать ваш выбор, господа!