Россия собирается следить за всеми полетами в Израиле

Российские СМИ сообщают о том, что Москва намерена разместить на территории Сирии современные средства ПВО и разведки, которые позволят ей следить за всем воздушным движением над территориями Израиля, Иордании и Саудовской Аравии.
Об этом рассказал интервью агентству ТАСС Владимир Михеев - советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).
"Речь также идет о том, что будет увеличена и группировка ВМФ с системами радиоэлектронной борьбы и ПВО", - сообщил Михеев.
"И все это будет интегрировано под единой комплексной системой управления, и мы будем знать не только, что кто-то уже прилетел в этот регион, а и то, что где-то самолет еще только рулит по аэродрому - на территории Израиля или Саудовской Аравии, в Европе, а мы понимаем, что он находится под контролем интегрированной системы ПВО", - сказал представитель КРЭТ.
Он отметил, что в момент обнаружения самолета на аэродроме усиленная система РЭБ "уже присвоила ему номер цели в автоматическом режиме, взяла его на сопровождение и уже предлагает различные варианты воздействия: радиоэлектронная разведка, подавление или радиоэлектронное поражение, или даже на каких-то этапах, если мы понимаем, что ситуация критическая, и огневое поражение".