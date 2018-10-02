Вт, 2.10.2018
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Россия собирается следить за всеми полетами в Израиле

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Иллюстративное фото

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Российские СМИ сообщают о том, что Москва намерена разместить на территории Сирии современные средства ПВО и разведки, которые позволят ей следить за всем воздушным движением над территориями Израиля, Иордании и Саудовской Аравии. 

Об этом рассказал интервью агентству ТАСС Владимир Михеев - советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). 

"Речь также идет о том, что будет увеличена и группировка ВМФ с системами радиоэлектронной борьбы и ПВО", - сообщил Михеев. 

"И все это будет интегрировано под единой комплексной системой управления, и мы будем знать не только, что кто-то уже прилетел в этот регион, а и то, что где-то самолет еще только рулит по аэродрому - на территории Израиля или Саудовской Аравии, в Европе, а мы понимаем, что он находится под контролем интегрированной системы ПВО", - сказал представитель КРЭТ. 

Он отметил, что в момент обнаружения самолета на аэродроме усиленная система РЭБ "уже присвоила ему номер цели в автоматическом режиме, взяла его на сопровождение и уже предлагает различные варианты воздействия: радиоэлектронная разведка, подавление или радиоэлектронное поражение, или даже на каких-то этапах, если мы понимаем, что ситуация критическая, и огневое поражение". 

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