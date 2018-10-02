Названы различия между ЕС и СССР

Мэй не согласилась с оценкой главы МИД, по ее словам, между союзами мало общего. «Сидя за круглым столом ЕС, я вижу страны, которые были частью Советского Союза. Теперь это демократические государства. И могу сказать вам, что эти две организации — не одно и то же», — заявила глава правительства.

Ранее на Ханта также обрушился шквал критики от других политиков и чиновников, его слова сочли оскорбительными и возмутительными, отмечает BBC News. Послы Латвии и Эстонии в Великобритании сочли такое сравнение недопустимым. Они указали на жестокость советской власти и отметили, что СССР разрушил жизни трех поколений, в то время как Евросоюз принес странам процветание.

Британский дипломат Питер Рикеттс, занимавший пост главы дипломатической службы в 2006-2010 годах, назвал главу Форин-офиса мусором. По его мнению тот в целом поступил недостойно, сказав подобное. «ЕС — это не тюрьма в советском стиле», — указал он.

В конце сентября Хант заявил, что если Евросоюз начнет создавать препятствия для выхода членов из объединения, то желание стран его покинуть будет только расти. «ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть», — отметил политик.