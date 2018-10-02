Лукашенко срочно снял запрет на продажу алкоголя ночью

«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — объяснили в администрации Лукашенко.

Как отмечается, решение президента было продиктовано тем, что «бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции».

«Опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов. Порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран», — добавили в администрации президента республики.

При этом власти признали, что «спрос всегда находит предложение». «Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов», — говорится в заявлении.

В администрации главы государствадобавили, что решение проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на профилактические и воспитательные меры, а также на формирование моды на здоровый образ жизни.

Ограничения на реализацию алкогольных напитков в ночное время в Минске были приняты в сентябре.