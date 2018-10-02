В Грузии замечен Bentley с головой Сталина ВИДЕО
2 октября 2018, 18:26
На дорогах Грузии был замечен автомобиль Bentley с головой Сталина на капоте. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Georgian Broadcaster.
На капоте дорогого автомобиля установлена гипсовая голова Иосифа Сталина.
Оказалось, что в Батуми и Гори британский телеведущий Джереми Кларксон снимает свое шоу. Новый эпизод The Grand Tour будет посвящен известным мировым диктаторам.
Также Кларксон рассказал, что они со съемочной группой посетили Дом-музей Сталина в Гори, передает Korrespondent.net.
Программу The Grand Tour создали бывшие ведущие Top Gear: Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд.