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Украина: на аэродроме в Ростове-на-Дону подожжен российский истребитель

Тушение пожара. Иллюстративное фото
Тушение пожара. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в четверг сообщило, что на аэродроме в Ростове-на-Дону был уничтожен российский истребитель Су-30, пишет "Радио Свобода Европа".

ГУР указывает, что это - очередная акция противостояния преступному режиму диктатора Владимира Путина.

В то же время украинская разведка четко не указала, был ли поджог самолета актом саботажа.

ГУР отмечает, что стоимость уничтоженного самолета составляет примерно 50 миллионов долларов.

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