Украина: на аэродроме в Ростове-на-Дону подожжен российский истребитель

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в четверг сообщило, что на аэродроме в Ростове-на-Дону был уничтожен российский истребитель Су-30, пишет "Радио Свобода Европа".
ГУР указывает, что это - очередная акция противостояния преступному режиму диктатора Владимира Путина.
В то же время украинская разведка четко не указала, был ли поджог самолета актом саботажа.
ГУР отмечает, что стоимость уничтоженного самолета составляет примерно 50 миллионов долларов.
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