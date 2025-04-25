В прошлом году 22 страны НАТО на оборону тратили не менее 2% ВВП. Трамп настаивает на 5%

Европейские страны увеличили расходы на оборону после того, как Россия в 2022 году вторглась в Украину, но президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы союзники согласились на значительно более высокий показатель расходов на оборону в размере 5% ВВП в преддверии саммита НАТО в июне.

Трамп предупредил, что США могут отказаться защищать страны-члены НАТО, которые не тратят достаточно средств на собственную оборону.

Ранее НАТО прогнозировала, что 23 государства-члена достигнут уровня в 2% к 2024 году.

В целом расходы на оборону в странах-членах НАТО в Европе и Канаде выросли на 19% в прошлом году, говорится в ежегодном отчете альянса.

В преддверии саммита в Гааге страны, которые все еще не достигли целевого показателя, также заявили о своей решимости наконец-то увеличить расходы на оборону.

Испания, например, объявила на этой неделе, что вложит 10 миллиардов евро в этом году, чтобы достичь целевого показателя в 2% ВВП.

В 2024 году Польша потратила на оборону 4,07% ВВП, Эстония - 3,41%, а Латвия - 3,39%.

Бельгия, Канада, Хорватия, Италия, Люксембург, Черногория, Португалия, Словения и Испания пока не достигли показателя 2%.