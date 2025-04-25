Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа Джеймс О'Брайен уверен: Путин лишь показывает Трампу и Уиткоффу то, что те хотят увидеть — что он человек, готовый заключать сделки Фото: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

«Насколько я могу судить, Уиткофф ничего не знает о России, ничего не знает об Украине, ничего об их истории, ничего о вооруженных конфликтах, ничего о том, как вести переговоры о приемлемом прекращении огня — и в нескольких встречах с Путиным он проявил себя как человек, крайне подверженный манипуляциям», — резюмирует работу спецпосланника Джон Болтон.

Администрации Буша, Обамы, Байдена и даже профессионалы в первой администрации Трампа ясно давали понять, что тема расширения НАТО на восток — это не тот вопрос, по которому возможны договоренности между Россией и США, а вопросы безопасности Восточной Европы, Балтии, Центральной Европы — не предмет торга, говорит О'Брайен. «Но на первых переговорах в Эр-Рияде команда Трампа выглядела по меньшей мере неподготовленной к тому, что этот вопрос вообще возникнет».

Стоит ли критиковать Уиткоффа за недостаточный опыт в контактах с Россией, если предыдущая администрация, где чиновники с таким опытом были, не смогла добиться никаких успехов в деле остановки войны? Экс-чиновник Белого дома, работавший по российскому направлению, так отвечает на этот вопрос:

«Пробовать новые подходы всегда нужно. Даже если бы Трамп не выиграл выборы, мы все равно бы увидели попытку посмотреть на ситуацию свежим взглядом, добиться деэскалации и если не закончить войну, то хотя бы снизить ее цену для Украины. Никто не хотел, чтобы статус-кво сохранялся. Но важно и то, как именно закончится война. И в интересах американской и европейской безопасности закончить войну так, чтобы это не выглядело как награда России за агрессию против соседа».

Редактор Анастасия Лотарева*

*Власти России включили Елизавету Фохт и Анастасию Лотареву в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде