Вступил в силу условный срок для экс-главы Latvijas autoceļu uzturētājs

Соответственно, вступил в силу приговор Рижского окружного суда, который приговорил Кононова к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, а также к возмещению материального ущерба в размере 226 936 евро, сообщили LETA в Верховном суде.

Из материалов дела следует, что обвиняемый, будучи председателем LAU, издал приказ о создании комиссии по публичным закупкам на поставку фракционного щебня и доломитовых щебеночных смесей. Тендер выиграла компания, с которой было решено заключить договор на 12 месяцев с возможностью его продления еще на 24 месяца.

Подсудимый, имея полномочия для подписания договора, небрежно выполнил свои обязанности и подписал с компанией-победителем договор, в котором, вопреки первоначально утвержденной формулировке, не была указана цена товара. Таким образом, Кононов предоставил возможность этой компании поставить товар по ценам, превышающим те, что были предложены в ходе тендера, сообщили в суде.

Прокуратура установила, что на основании заключенного договора LAU несколько раз закупало у этой компании товары по завышенным ценам.

Как ранее сообщало агентство LETA, из-за нарушений Бюро по надзору за закупками в 2016 году не разрешило LAU заключить договор с предприятием Vlakon, связанным с предпринимателем и депутатом Вилякской думы Андрисом Козулисом. Конкурс на закупку доломитового щебня на 9 млн евро, в котором победителем был признан давний партнер Vlakon, вызвал много вопросов.

Кононов подал в отставку со своего поста в начале августа 2017 года.

Уголовное преследование двух других лиц по этому делу было прекращено, поскольку в их действиях не нашли состава уголовного преступления. LETA известно, что одним из этих лиц является бывший руководитель отдела закупок LAU Анастасия Удалова.