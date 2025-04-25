Облили бензином и подожгли: в Гулбене за попытку двойного убийства задержаны двое мужчин

В среду, 23 апреля, незадолго до полуночи Госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в гараже произошел взрыв - взорвалась канистра с топливом - и есть пострадавшие. Находящиеся на месте происшествия лица были в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешали медикам оказывать помощь, сообщает агентство LETA.

На место происшествия прибыл экипаж Госполиции, который выяснил, что травмы получили два человека - мужчина и женщина 1989 года рождения. Все вовлеченные в происшествие были знакомы между собой и вместе распивали алкоголь в гараже.

Изначально допускалось, что несчастный случай произошел из-за того, что, когда люди сидели на диване, перевернулась канистра с бензином и вылившееся из нее топливо загорелся от сигареты. Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что было совершено преступление - пострадавших облили бензином и осознанно подожгли, пояснила Васкане.

В связи с произошедшим полиция задержала двух мужчин - 1995 и 1975 годов рождения. В данный момент выясняются возможные мотивы. Задержанные ранее попадали в поле зрения полиции в связи с различными нарушениями. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения.

Начат уголовный процесс по факту покушения на убийство. За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок до 20 лет, а также пробационный надзор на срок до трех лет.

Следствие продолжается. Васкане подчеркивает, что более подробные комментарии не предоставляются в интересах следствия.