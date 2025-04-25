Спецпосланник президента США Уиткофф снова прилетел в Москву. Трамп рассказал, на какие уступки готов Путин

Стивен Уиткофф и Владимир Путин будут встречаться уже в четвертый раз Фото: Reuters

Журналисты спросили его, готов ли он вводить дополнительные санкции против России, если удары по Украине будут продолжаться и российские власти не захотят идти на компромисс. На это Трамп сказал: «Я бы ответил на этот вопрос через неделю». «Я хочу посмотреть, будет ли у нас соглашение. Сейчас нет причин отвечать — но я не буду доволен. Скажу так: что-то случится», — добавил президент США.

«Для танго нужны двое», — в очередной раз заявил американский президент в ответ на вопрос о мире и подчеркнул, что «оказывает большое давление на Россию», но Украина тоже должна хотеть соглашения.

У Трампа также спросили, на какие уступки готова Россия для окончания войны — с учетом того, что пока основные требования со стороны США были обращены именно к Украине. «Остановить войну, прекратить захват всей страны. Достаточно большая уступка», — ответил глава Белого дома.

Трамп также повторил свое недовольство тем, что Россия «в разгар разговоров о мире» выпустила ракеты по Украине.

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву и другим регионам Украины. В столице погибли 12 человек, ранены по меньшей мере 87.

Трамп отреагировал на это коротким сообщением в своей сети Truth Social: он назвал их «ненужными» и нанесенными в «неудачный момент» и добавил: «Владимир, ОСТАНОВИСЬ!»