Дания хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Одновременно глава датского правительства указал, что достичь данной цели будет сложно. На предстоящей неделе правительство в Копенгагене представит парламенту свой план в деталях. Тем самым Дания следует примеру Великобритании и Франции, заявивших о запрете с 2040 года продаж дизельных и бензиновых автомобилей, передает Deutsche Welle .

В 2016 году власти Дании увеличили налоги на электромобили, что привело к снижению их продаж. В то же время эта страна была первопроходцем в области ветряной энергии и планирует к 2050 году полностью отказаться от использования ископаемых энергоносителей.