Ср, 3.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Памятка для мужчин: женщины, с которыми спать нельзя! Зарубите на носу - таких 15!

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ФОТО: depositphotos.com

Среди прочих - мама вашего лучшего друга. А теперь узнайте, кто еще в этом запретном списке!

Родственница

Даже если это троюродная сестра вашего двоюродного брата по линии отчима и даже если вы очень любите сериал «Игра престолов» – ответ «нет». Ни в коем случае не подкатывайте ни к одной из ваших родственниц, и уж тем более не спите с ними. Сложно придумать что-то более аморальное и странное.

Мама лучшего друга

Все мы, конечно, помним фильм «Американский пирог», подаривший множество шуток про маму друга и вызвавший неподдельный интерес вообще к теме секса с "горячими" родителями друзей. Конечно, женщины постарше бывают крайне соблазнительными (а еще они опытны!), но,

во-первых, вы, скорее всего, потеряете друга, а во-вторых, поверьте, эта страница в вашей биографии в будущем смутит любую девушку, поскольку все тайное рано или поздно становится явным.

Девушка, которая нравится другу

Даже если они еще не встречаются (секс с девушкой друга мы вообще не обсуждаем), но ваш друг постоянно говорит про классную девчонку, которая работает в вашем офисе, учится с вами в университете или просто попалась ему на глаза в Facebook, вы не должны думать о ней иначе как о человеке, о котором мечтает ваш друг, и, возможно, будущей участнице ваших совместных тусовок.

Бывшая вашего друга

Вы же понимаете, что они расстались не без причины. И вероятно, именно она сделала вашему другу больно.

Тут есть риск потерять контроль над собой, если предположить, что на самом деле бывшая друга всегда вам очень нравилась и вы тайно представляли себя с ней в самых невероятных местах и позах.

Будьте готовы, что, скорее всего, вам придется выбирать, с кем продолжить общаться - с бывшей девушкой друга или с человеком, который не раз тащил вас пьяным до дома, когда подружки кидали вас, а не его.

ФОТО: Depositphotos

Начальница

Возможно, она так же восхитительна, как и мама вашего лучшего друга, и вы даже не знакомы с ее детьми, которые могли бы врезать вам за такие вольности, но

ставки высоки: с одной стороны, вам могут прибавить зарплату (прибавка в виде секса на столе не считается), с другой - вы можете ей надоесть и она вмиг вас уволит.

Скорее всего, об этом узнают коллеги и вас возненавидят; возможно, вы случайно выясните, что ее муж - владелец компании; вы влюбитесь в нее, а она в вас - нет, и ситуация из порносюжета превратится в мелодраму. Вам это надо?

Ваши подчиненные

Оборотная сторона монеты, медали, Луны или секса на столе, как вам угодно. Вы уяснили, почему не следует спать с боссом? А теперь представьте, что в роли начальника - вы. И случиться может то же самое, только наоборот - подчиненный превратится для вас в страшную обузу и головную боль, которую вы сами спровоцировали. И текила с пивом тут ни при чем. А еще об этом рано или поздно узнают все.

Стажеры

Если в компании, где вы работаете, есть стажеры - пожалуйста, не спите с ними. Это аналогично сексу со студентками, если вы преподаватель. Эти люди зависят от вас, подчиняются вам и готовы на все, лишь бы угодить.

Вы никогда не узнаете, действительно ли юная девушка, пришедшая на практику, хотела секса с вами или она просто боялась, что вы ее выгоните и это сломает ей карьеру.

Очень пьяная девушка в баре

Сложно представить более унизительный сценарий, чем воспользоваться слабостью девушки, оказавшейся в затруднительной (10–15 коктейлей) ситуации. Если она вам действительно понравилась -

закажите такси, отвезите ее домой, оставьте свой номер телефона (не важно, что вы уже знаете ее адрес) и ждите благодарности за свой джентльменский поступок.

И еще: честное слово, нет ничего хуже секса со слишком пьяной дамой.

Девушка, которая однажды уже вас отшила

Оставьте наконец в покое ту, которая дала вам от ворот поворот, и, возможно, даже не один раз. Если она отказалась сходить с вами на свидание или выкинула цветы в ближайший мусорный бак, то уж о сексе явно не мечтает.

Девушка, которую отшили вы

Полгода назад у вас была классная подружка, которую вы грубо послали куда подальше, а она еще много месяцев пыталась добиться вашего расположения? А теперь вам грустно, одиноко и эта девчонка уже не кажется такой несимпатичной и неинтересной? Не будьте ослом и не используйте чувства другого человека к вам, если сами не испытываете того же.

Женщина старше вас на 30 лет

Не будем заниматься арифметикой, но вы же понимаете, что 30 лет - это большая разница.

Истории со счастливым концом, когда в итоге - свадьба, конечно, случаются, но это редкое исключение, и ничего общего с классным сексом там, конечно, нет.

Девушка младше вас на 30 лет

Если она старше 18 лет, смотрите пункт выше, а если младше - читайте Уголовный кодекс.

Девушка, с которой спали все ваши знакомые

Если не хотите стать еще одним ее трофеем и пополнить список тех, с кем она переспала (не думайте, что только парни гордятся тем, что у них было море  девчонок?),

не принимайте поспешных решений. Вы всегда успеете поддаться соблазну и переспать с ней, когда ситуация с отсутствием секса станет по-настоящему критической.

Стриптизерша или...

Надеемся, что вы в курсе, что стриптизерша и девушка легкого поведения - это совершенно разные профессии. Никого не осуждая, просто поясняем, что вы платите за эротический танец, идеальную гибкость и женственную пластику, а не за шанс снять штаны, как только вас закроют в приватной комнате.

Ваша бывшая

Пожалуйста, не надо. Уверены, что у вас всегда был фантастический секс, но  расстались вы наверняка совершенно по другой причине.

И если думаете, что после парочки оргазмов просто оденетесь, разойдетесь в разные стороны и не будете разговаривать, вероятно, вы не в своем уме.

За сексом последуют долгие разборки, разговоры, попытки сойтись, остаться друзьями, жить вместе, жить не вместе... Поверьте, ни одна даже самая бесподобная ночь того не стоит.

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