Стажеры

Если в компании, где вы работаете, есть стажеры - пожалуйста, не спите с ними. Это аналогично сексу со студентками, если вы преподаватель. Эти люди зависят от вас, подчиняются вам и готовы на все, лишь бы угодить.

Вы никогда не узнаете, действительно ли юная девушка, пришедшая на практику, хотела секса с вами или она просто боялась, что вы ее выгоните и это сломает ей карьеру.

Очень пьяная девушка в баре

Сложно представить более унизительный сценарий, чем воспользоваться слабостью девушки, оказавшейся в затруднительной (10–15 коктейлей) ситуации. Если она вам действительно понравилась -

закажите такси, отвезите ее домой, оставьте свой номер телефона (не важно, что вы уже знаете ее адрес) и ждите благодарности за свой джентльменский поступок.

И еще: честное слово, нет ничего хуже секса со слишком пьяной дамой.

Девушка, которая однажды уже вас отшила

Оставьте наконец в покое ту, которая дала вам от ворот поворот, и, возможно, даже не один раз. Если она отказалась сходить с вами на свидание или выкинула цветы в ближайший мусорный бак, то уж о сексе явно не мечтает.

Девушка, которую отшили вы

Полгода назад у вас была классная подружка, которую вы грубо послали куда подальше, а она еще много месяцев пыталась добиться вашего расположения? А теперь вам грустно, одиноко и эта девчонка уже не кажется такой несимпатичной и неинтересной? Не будьте ослом и не используйте чувства другого человека к вам, если сами не испытываете того же.

Женщина старше вас на 30 лет

Не будем заниматься арифметикой, но вы же понимаете, что 30 лет - это большая разница.

Истории со счастливым концом, когда в итоге - свадьба, конечно, случаются, но это редкое исключение, и ничего общего с классным сексом там, конечно, нет.

Девушка младше вас на 30 лет

Если она старше 18 лет, смотрите пункт выше, а если младше - читайте Уголовный кодекс.

Девушка, с которой спали все ваши знакомые

Если не хотите стать еще одним ее трофеем и пополнить список тех, с кем она переспала (не думайте, что только парни гордятся тем, что у них было море девчонок?),

не принимайте поспешных решений. Вы всегда успеете поддаться соблазну и переспать с ней, когда ситуация с отсутствием секса станет по-настоящему критической.

Стриптизерша или...

Надеемся, что вы в курсе, что стриптизерша и девушка легкого поведения - это совершенно разные профессии. Никого не осуждая, просто поясняем, что вы платите за эротический танец, идеальную гибкость и женственную пластику, а не за шанс снять штаны, как только вас закроют в приватной комнате.

Ваша бывшая

Пожалуйста, не надо. Уверены, что у вас всегда был фантастический секс, но расстались вы наверняка совершенно по другой причине.

И если думаете, что после парочки оргазмов просто оденетесь, разойдетесь в разные стороны и не будете разговаривать, вероятно, вы не в своем уме.