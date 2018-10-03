Проклятье геополитического танго, или Почему Армения дружит с Россией

"Чтобы понять требования безопасности Армении, необходимо посетить соседние с ней страны. На запад от нас находится Турция, которая по-прежнему не хочет признавать произошедший в 1915 году геноцид армян, а на востоке - Азербайджан, который борется против нас в рамках конфликта в Нагорном Карабахе. Наши связи с Россией близки именно в из-за напряженной геополитической ситуации", - в интервью порталу TVNET во время конференции по международной политике и безопасности "Рижская конференция 2018" заявил советник президента Армении Теван Погосян.
"У России на территории Армении есть военная база, на которой находится примерно 3000 солдат, которые гарантируют безопасность государства.
Латвии как стране-участнице НАТО стоит понять: несмотря на то, что 3000 кажется очень маленьким числом, убийство одного российского солдата может иметь очень далеко идущие последствия, это способствовало бы большему вмешательству Москвы в проблемы Армении.
Кроме того, мы приблизились и к управляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийскому Союзу", - рассказал Погосян.
Погосян также отметил, что, в принципе, сделанный Арменией геополитический выбор в сторону России позволил в отдельных сферах создать сотрудничество с Евросоюзом и избежать гнева Москвы.
"Россия не возражает против того, чтобы мы стали богатыми и сильными с экономического аспекта, так как мы никогда не хотели принимать западные структуры и они пока что не готовы принять и нас.
Если бы мы начали движение в Европу, то Европейский союз сам первым сказал бы, что мы еще не готовы к участию в организации из-за конфликтов. Хочу напомнить, что программа восточного партнерства ЕС, к которой присоединилась и Армения, не устанавливает, что ее участникам обязательно нужно становиться и участниками организации. Это только инициатива ЕС по стабилизации стран-соседей и развитию экономики. В этом направлении смотрит и Армения. Пока мы страна-участница Евразийского Союза, нам ничто не угрожает", - указал Погосян.
На вопрос, не сделала ли Армения выбор балансировать между двумя сторонами после полученного из негативного опыта Грузии урока (особенно российско-грузинская война в 2008 году), Погосян ответил уклончиво. Однако в то же самое время можно было почувствовать, что за грузинской войной правительство Армении наблюдало. "Опыт каждого государства для Армении был ценным. Мы учились как у Грузии, так и у Украины и Балтии. От вас взяли пример, как создавать отношения с вашим восточным соседом и заодно реализовать мечту о независимости. Учимся и у мировой истории в целом. Главное, чтобы мы вообще учились и получали правильные уроки", - сказал Погосян.
При этом Погосян и указал, что, несмотря на близкое сотрудничество его государства с Россией, мостами выхода из относительной изоляции в Кавказском регионе служат совсем другие страны - Грузия и Иран (особенно в индустрии энергетики). "У нас с этими странами отличные отношения. На самом деле, после решения Дональда Трампа возобновить санкции против Ирана пострадала и Армения. Мы долго пытались либерализовать нашу индустрию энергетики и искать способы, как обеспечить на этом поле самодостаточность.
Начали строить новый газопровод из Ирана, однако в рамках новый санкций на покупку газа у этого государства был наложен запрет.
Однако, несмотря на это, администрация США понимает, что мы - страна-сосед Ирана и не можем следовать абсолютно всем вашингтонским авантюрам. Если говорить о Грузии, то у нас с этим государством вместе с уже упомянутым Ираном единая инфраструктура электричества, в рамках которой проводим и двусторонний обмен этим энергоресурсом", - отметил Погосян.
Продолжая о достижении независимости энергоресурсов (вероятно, от России), Погосян также отметил, что Армения большую работу проводит внутри страны. "Стараемся реализовать наш ядерный реактор, чтобы по-возможности продлить его работу. Возможно, в будущем построим еще один. Кроме того, развиваем и гидроэнергию, энергию солнца и получение энергии через силу ветра", - сказал Погосян.