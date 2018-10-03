Проклятье геополитического танго, или Почему Армения дружит с Россией

"У России на территории Армении есть военная база, на которой находится примерно 3000 солдат, которые гарантируют безопасность государства.

Латвии как стране-участнице НАТО стоит понять: несмотря на то, что 3000 кажется очень маленьким числом, убийство одного российского солдата может иметь очень далеко идущие последствия, это способствовало бы большему вмешательству Москвы в проблемы Армении.

Кроме того, мы приблизились и к управляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийскому Союзу", - рассказал Погосян.

Погосян также отметил, что, в принципе, сделанный Арменией геополитический выбор в сторону России позволил в отдельных сферах создать сотрудничество с Евросоюзом и избежать гнева Москвы.

"Россия не возражает против того, чтобы мы стали богатыми и сильными с экономического аспекта, так как мы никогда не хотели принимать западные структуры и они пока что не готовы принять и нас.

Если бы мы начали движение в Европу, то Европейский союз сам первым сказал бы, что мы еще не готовы к участию в организации из-за конфликтов. Хочу напомнить, что программа восточного партнерства ЕС, к которой присоединилась и Армения, не устанавливает, что ее участникам обязательно нужно становиться и участниками организации. Это только инициатива ЕС по стабилизации стран-соседей и развитию экономики. В этом направлении смотрит и Армения. Пока мы страна-участница Евразийского Союза, нам ничто не угрожает", - указал Погосян.

На вопрос, не сделала ли Армения выбор балансировать между двумя сторонами после полученного из негативного опыта Грузии урока (особенно российско-грузинская война в 2008 году), Погосян ответил уклончиво. Однако в то же самое время можно было почувствовать, что за грузинской войной правительство Армении наблюдало. "Опыт каждого государства для Армении был ценным. Мы учились как у Грузии, так и у Украины и Балтии. От вас взяли пример, как создавать отношения с вашим восточным соседом и заодно реализовать мечту о независимости. Учимся и у мировой истории в целом. Главное, чтобы мы вообще учились и получали правильные уроки", - сказал Погосян.

При этом Погосян и указал, что, несмотря на близкое сотрудничество его государства с Россией, мостами выхода из относительной изоляции в Кавказском регионе служат совсем другие страны - Грузия и Иран (особенно в индустрии энергетики). "У нас с этими странами отличные отношения. На самом деле, после решения Дональда Трампа возобновить санкции против Ирана пострадала и Армения. Мы долго пытались либерализовать нашу индустрию энергетики и искать способы, как обеспечить на этом поле самодостаточность.

Начали строить новый газопровод из Ирана, однако в рамках новый санкций на покупку газа у этого государства был наложен запрет.

Однако, несмотря на это, администрация США понимает, что мы - страна-сосед Ирана и не можем следовать абсолютно всем вашингтонским авантюрам. Если говорить о Грузии, то у нас с этим государством вместе с уже упомянутым Ираном единая инфраструктура электричества, в рамках которой проводим и двусторонний обмен этим энергоресурсом", - отметил Погосян.