Армия Израиля ликвидировала лидера ХАМАС в секторе Газа Мохаммеда Синвара

"Мы ликвидировали Мохаммеда Синвара", - заявил Нетаньяху на парламентской сессии.

Израильские СМИ сообщили, что Мохаммед Синвар был убит в начале мая в результате израильских авиаударов на юге сектора Газа.

По информации Русской службы ВВС, 13 мая израильская армия нанесла мощный удар по территории Европейской больницы в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Армия заявила, что удар был нанесен по подземной инфраструктуре ХАМАС, и одновременно израильские и западные издания получили анонимную "утечку" из военных кругов, согласно которой целью удара был именно Мохаммед Синвар.

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, утверждает, что при ударе погибли 28 человек. При этом гибель Синвара-младшего ХАМАС пока не подтвердил.

До Мохаммеда Синвара ХАМАС в секторе Газа возглавлял его брат Яхья Синвар, убитый израильской армией в октябре прошлого года.