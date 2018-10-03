Мультирецидивист Фаид задержан во Франции через 93 дня после побега из тюрьмы на вертолете

Но теперь отбывавший 25-летний срок заключения Фаид вновь помещен под стражу. Как сообщает France Info, преступника задержали в ночь на 3 октября на квартире в городе Крей департамента Уаза, что на севере Франции. Вместе с ним задержаны еще четыре человека: трое мужчин - брат Рашид, который прилетал за Фаидом на вертолете в тюрьму, и двое его племянников, а также одна женщина. У преступников изъято оружие - пистолет и пистолет-автомат "Узи".

О громком задержании, которого ждала вся Франция, сообщил в своем Twitterминистр внутренних дел Франции Жерар Колон, выразив восхищение работой 250 тысяч сотрудников полиции, которые на протяжении трех месяцев вели поиск мультирецидивиста, на счету которого уже несколько побегов. Министр подчеркнул, что полицейские "продемонстрировали приверженность делу, упорство и боевой дух, защищая правопорядок в стране", передает Newsru.com.

France Info отмечает, что правоохранительные органы вычислили местоположение Фаида некоторое время назад, но тщательно готовили спецоперацию, выжидая наиболее подходящее время. В итоге при задержании в 4:30 утра, в котором участвовали около 80 полицейских, не было необходимости в применении оружия. 46-летний преступник сдался полиции без сопротивления.

Redoine Faïd interpellé à Creil avec son frère et deux neveux, les policiers pensent avoir arrêté le noyau du commandohttps://t.co/2o5XAV1UfN — franceinfo (@franceinfo) October 3, 2018