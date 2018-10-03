Вы уверены, что знаете о яблоках все? Таким вопросом задается диетолог Оксана Скиталинская. С изданием МедикФорум она поделилась тремя фактами о чрезвычайно полезных качествах яблок, которые известны немногим.

В частности, отметила врач, употребление яблок помогает решить проблему с засыпанием, улучшает качество ночного сна. Дело в том, что яблоки относятся к группе продуктов, которые содержат природный мелатонин или же стимулируют выработку мелатонина в организме. Мелатонин часто называют «гормоном сна», но благодаря этому веществу можно не только лучше высыпаться.

Мелатонин оказывает омолаживающее действие, усиливает иммунную защиту организма и защищает от развития рака, уменьшает риск ишемического инсульта.

Также яблоки могут действовать на человека как эффективный антидепрессант. Входящие в состав яблок фитонутриенты обладают свойством подавлять чрезмерную активность фермента, который стимулирует расщепление и быстрое выведение из организма нейромедиаторов серотонина и дофамина.

Именно их недостаток в организме провоцирует развитие хандры, уныния и депрессивного восприятия действительности. Яблоки «лечат» подобные состояния.

«Яблоко в день – и онколог не нужен?» - под таким названием журнал Annals of Oncology опубликовал статью, в которой ученые рекомендуют употреблять яблоки для профилактики рака молочной железы. Исследование показало, что

по сравнению с женщинами, которые употребляли меньше одного яблока в день, у тех, кто съедал ежедневно более одного яблок, риск развития рака груди был на 24% ниже.

Также учеными была установлена корреляция между регулярным употреблением яблок и снижением риска рака яичников, гортани, колоректального рака, а также рака поджелудочной железы.

По словам диетолога, яблоки важно употреблять вместе с кожурой. Кожура плодов является первой линией защиты от внешних агрессоров и отличается повышенным уровнем содержания антиоксидантов и фитонутриентов. Кроме того,

в яблочной кожуре учеными было обнаружено вещество, которое активирует ген маспин, защищающий организм от возникновения опухолей молочной железы.