Примерно 100 человек у Сейма требовали изменить меру пресечения священнику Зейле

На пикет приехали люди и Латгале, преимущественно, старшего поколения. Протестующие держали в руках плакаты с требованиями "облегчить страдание онкологически-больного человека - сменить меру пресечения", выражая при этом мнение, что Зейле был арестован несправедливо. При этом протестующие заявили, что публиковать имя подозреваемого до суда - нарушение прав человека.

Также люди держали в руках плакаты "Надзор Сейма для более честного расследования дела", "Публиковать имя до суда - нарушение прав человека". Другие плакаты призывали оставаться сильными и не терять веру.

ФОТО: TVNET

Организаторы акции рассказали, что от них на пикет приехали 60 человек, но, возможно, присоединились и представители рижских приходов.

Агентство ЛЕТА отмечает, что во время акции протестующие читали молитву.

Как уже писал Русский TVNET, в августе отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством получил от одной неправительственной организации информацию о том, что несколько мужчин, возможно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии совершеннолетнего мужчину с нарушениями умственного развития.

29 августа в Риге и Резекне были задержаны трое мужчин - 1945, 1955 и 1958 гг. рожд. Проведя два обыска, полицейские изъяли для проверки различные видео- и фотофайлы.

Начат уголовный процесс о торговле людьми, совершенной в группе лиц по предварительному сговору.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.

Начат также уголовный процесс о сексуальном насилии, совершенном в группе лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшего, за которое грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

В отношении мужчин 1945 и 1955 гг. рожд. в качестве меры пресечения избран арест, в отношении мужчины 1958 г. рожд. - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В поле зрения полиции подозреваемые ранее не попадали.

Потерпевший мужчина проходит оплаченный государством курс реабилитации.