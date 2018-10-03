Примерно 100 человек у Сейма требовали изменить меру пресечения священнику Зейле

В среду примерно 100 человек во время акции протеста у здания Сейма потребовали пересмотреть меру пресечения для подозреваемого в торговле людьми священника Резекненско-Аглонской епархии Павла Зейли, сообщает агентство ЛЕТА.
На пикет приехали люди и Латгале, преимущественно, старшего поколения. Протестующие держали в руках плакаты с требованиями "облегчить страдание онкологически-больного человека - сменить меру пресечения", выражая при этом мнение, что Зейле был арестован несправедливо. При этом протестующие заявили, что публиковать имя подозреваемого до суда - нарушение прав человека.
Также люди держали в руках плакаты "Надзор Сейма для более честного расследования дела", "Публиковать имя до суда - нарушение прав человека". Другие плакаты призывали оставаться сильными и не терять веру.
Организаторы акции рассказали, что от них на пикет приехали 60 человек, но, возможно, присоединились и представители рижских приходов.
Агентство ЛЕТА отмечает, что во время акции протестующие читали молитву.
Как уже писал Русский TVNET, в августе отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством получил от одной неправительственной организации информацию о том, что несколько мужчин, возможно, сексуально использовали находящегося в беспомощном состоянии совершеннолетнего мужчину с нарушениями умственного развития.
29 августа в Риге и Резекне были задержаны трое мужчин - 1945, 1955 и 1958 гг. рожд. Проведя два обыска, полицейские изъяли для проверки различные видео- и фотофайлы.
Начат уголовный процесс о торговле людьми, совершенной в группе лиц по предварительному сговору.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет.
Начат также уголовный процесс о сексуальном насилии, совершенном в группе лиц с использованием беспомощного состояния потерпевшего, за которое грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.
В отношении мужчин 1945 и 1955 гг. рожд. в качестве меры пресечения избран арест, в отношении мужчины 1958 г. рожд. - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В поле зрения полиции подозреваемые ранее не попадали.
Потерпевший мужчина проходит оплаченный государством курс реабилитации.
Согласно неофициальной информации, один из подозреваемых - священник Резекненской католической церкви, монах Конгрегации Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии Павел Зейля. Сам священник все обвинения отрицает.