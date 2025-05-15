Дело пропавшей Мэдлин: в тайнике главного подозреваемого найдена страшная находка

3 мая 2025 года исполнилось 18 лет со дня исчезновения трехлетней Мэдлин Макканн во время семейного отпуска в Португалии. Главный подозреваемый по делу - Кристиан Брукнер, который обнажился на португальском пляже перед 10-летней девочкой незадолго до исчезновения Мэдлин, сообщили в прошлом году зарубежные СМИ. Полиция Германии раскрыла небезынтересные доказательства, которые могут наконец разрешить загадку исчезновения девочки.