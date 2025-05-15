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Дело пропавшей Мэдлин: в тайнике главного подозреваемого найдена страшная находка

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

3 мая 2025 года исполнилось 18 лет со дня исчезновения трехлетней Мэдлин Макканн во время семейного отпуска в Португалии. Главный подозреваемый по делу - Кристиан Брукнер, который обнажился на португальском пляже перед 10-летней девочкой незадолго до исчезновения Мэдлин, сообщили в прошлом году зарубежные СМИ. Полиция Германии раскрыла небезынтересные доказательства, которые могут наконец разрешить загадку исчезновения девочки.

Общая стоимость расследования на данный момент составляет почти 13,5 миллиона фунтов.

Полиция Германии, обыскивая заброшенную фабрику, которая принадлежала Брукнеру, нашла шокирующие материалы, закопанные под его похороненной собакой.

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