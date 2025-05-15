Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Путин не едет на переговоры с Украиной. Российскую делегацию в Стамбуле возглавит Мединский

BBC
Владимир Мединский является помощником президента России и главой Союза писателей РФ.
Владимир Мединский является помощником президента России и главой Союза писателей РФ. Фото: AFP

Кремль сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, возглавит помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский.

Таким образом Кремль по сути отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского, который настаивал на личной встрече в Стамбуле с Владимиром Путиным.

Администрация президента России опубликовала полный состав делегации на переговорах с Украиной, утвержденный Путиным. Вот как они перечислены на сайте Кремля:

  • Мединский В.Р. — помощник Президента Российской Федерации (глава делегации)
  • Галузин М.Ю. — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)
  • Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации)
  • Фомин А.В. — заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)

В состав делегации РФ также включены четыре «эксперта» — сотрудники различных департаментов Министерства обороны, администрации президента и МИД России.

Мединский, в прошлом министр культуры РФ, также известен как один главных идеологов путинской России.

Журналист Михаил Зыгарь, объявленный в России «иностранным агентом», утверждал, что именно Мединский привил Путину его специфическое представление об истории России и Украины и писал за него тексты на исторические темы, в том числе эссе о «единстве русского, украинского и белорусского народов», опубликованное летом 2021 года незадолго до российской агрессии (мы разбирали искажения истины в нем здесь).

Двое других членов делегации известны меньше. В случае с Игорем Костюковым это легко объяснимо: возглавляемое им Главное управление Генерального штаба больше известно под аббревиатурой ГРУ — это российская военная разведка.

Михаил Галузин, как сказано на тематической странице сайта МИД России, курирует отношения со странами СНГ.

Кто с кем будет встречаться?

Ранее Зеленский заявлял, что Стамбуле намерен встречаться только с Путиным.

На вопрос о возможности переговоров украинской делегации с российскими чиновниками более низкого ранга он говорил, что Украина «готова к любым форматам», но не уточнял подробностей.

Российско-украинские переговоры в Беларуси, весна 2022 года
Российско-украинские переговоры в Беларуси, весна 2022 года Фото: AFP

Мединский также возглавлял делегацию России на прямых переговорах между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Беларуси и Стамбуле весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

Пока неясно, кто может принять участие в переговорах от Украины — и вообще состоятся ли такие консультации.

В четверг в турецкой Анталье также должна пройти встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой в числе прочих принимает участие глава Госдепартамента США Марко Рубио. В Анталью также прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сам Зеленский намеревался в четверг провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре — и был готов прилететь в Стамбул (или другой турецкий город), если туда также прибудет Путин.

В своем вечернем обращении к нации, которое было записано еще до сообщения Кремля о составе российской делегации, Зеленский сказал: «Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине».

«Сигналы от них в медиа пока неубедительны, но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому, это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое», — добавил украинский президент.

В начале недели президент США не исключил, что может отправиться в Стамбул на российско-украинские переговоры. Однако после этого новых данных о визите главы Белого дома не появлялось.

В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил журналистам, что поедет в Стамбул в пятницу, 16 мая, то есть на следующий день после планируемых российско-украинских переговоров. Вместе с ним туда отправится и госсекретарь США Марко Рубио, о чем ранее также говорил Трамп.

В каком формате будут проходить переговоры в Стамбуле в пятницу, также пока неясно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем в среду заявил «Интерфаксу», что контактов с Уиткоффом и Келлогом «пока не планируется».

Сообщение дополняется.

BBC
Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти