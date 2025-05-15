Путин не едет на переговоры с Украиной. Российскую делегацию в Стамбуле возглавит Мединский

Кремль сообщил, что российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, возглавит помощник президента России и глава Союза писателей Владимир Мединский.
Таким образом Кремль по сути отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского, который настаивал на личной встрече в Стамбуле с Владимиром Путиным.
Администрация президента России опубликовала полный состав делегации на переговорах с Украиной, утвержденный Путиным. Вот как они перечислены на сайте Кремля:
- Мединский В.Р. — помощник Президента Российской Федерации (глава делегации)
- Галузин М.Ю. — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)
- Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации)
- Фомин А.В. — заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)
В состав делегации РФ также включены четыре «эксперта» — сотрудники различных департаментов Министерства обороны, администрации президента и МИД России.
Мединский, в прошлом министр культуры РФ, также известен как один главных идеологов путинской России.
Журналист Михаил Зыгарь, объявленный в России «иностранным агентом», утверждал, что именно Мединский привил Путину его специфическое представление об истории России и Украины и писал за него тексты на исторические темы, в том числе эссе о «единстве русского, украинского и белорусского народов», опубликованное летом 2021 года незадолго до российской агрессии (мы разбирали искажения истины в нем здесь).
Двое других членов делегации известны меньше. В случае с Игорем Костюковым это легко объяснимо: возглавляемое им Главное управление Генерального штаба больше известно под аббревиатурой ГРУ — это российская военная разведка.
Михаил Галузин, как сказано на тематической странице сайта МИД России, курирует отношения со странами СНГ.
Кто с кем будет встречаться?
Ранее Зеленский заявлял, что Стамбуле намерен встречаться только с Путиным.
На вопрос о возможности переговоров украинской делегации с российскими чиновниками более низкого ранга он говорил, что Украина «готова к любым форматам», но не уточнял подробностей.
Мединский также возглавлял делегацию России на прямых переговорах между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Беларуси и Стамбуле весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.
Пока неясно, кто может принять участие в переговорах от Украины — и вообще состоятся ли такие консультации.
В четверг в турецкой Анталье также должна пройти встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой в числе прочих принимает участие глава Госдепартамента США Марко Рубио. В Анталью также прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига.
Сам Зеленский намеревался в четверг провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре — и был готов прилететь в Стамбул (или другой турецкий город), если туда также прибудет Путин.
В своем вечернем обращении к нации, которое было записано еще до сообщения Кремля о составе российской делегации, Зеленский сказал: «Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине».
«Сигналы от них в медиа пока неубедительны, но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому, это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое», — добавил украинский президент.
В начале недели президент США не исключил, что может отправиться в Стамбул на российско-украинские переговоры. Однако после этого новых данных о визите главы Белого дома не появлялось.
В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил журналистам, что поедет в Стамбул в пятницу, 16 мая, то есть на следующий день после планируемых российско-украинских переговоров. Вместе с ним туда отправится и госсекретарь США Марко Рубио, о чем ранее также говорил Трамп.
В каком формате будут проходить переговоры в Стамбуле в пятницу, также пока неясно.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем в среду заявил «Интерфаксу», что контактов с Уиткоффом и Келлогом «пока не планируется».
Сообщение дополняется.