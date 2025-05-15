Путин не едет на переговоры с Украиной. Российскую делегацию в Стамбуле возглавит Мединский

Двое других членов делегации известны меньше. В случае с Игорем Костюковым это легко объяснимо: возглавляемое им Главное управление Генерального штаба больше известно под аббревиатурой ГРУ — это российская военная разведка.

Михаил Галузин, как сказано на тематической странице сайта МИД России, курирует отношения со странами СНГ.

Кто с кем будет встречаться?

Ранее Зеленский заявлял, что Стамбуле намерен встречаться только с Путиным.

На вопрос о возможности переговоров украинской делегации с российскими чиновниками более низкого ранга он говорил, что Украина «готова к любым форматам», но не уточнял подробностей.

Российско-украинские переговоры в Беларуси, весна 2022 года Фото: AFP

Мединский также возглавлял делегацию России на прямых переговорах между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Беларуси и Стамбуле весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

Пока неясно, кто может принять участие в переговорах от Украины — и вообще состоятся ли такие консультации.

В четверг в турецкой Анталье также должна пройти встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой в числе прочих принимает участие глава Госдепартамента США Марко Рубио. В Анталью также прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сам Зеленский намеревался в четверг провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре — и был готов прилететь в Стамбул (или другой турецкий город), если туда также прибудет Путин.