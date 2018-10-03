Наряд дня: Мелания Трамп прибыла в Африку в платье-рубашке за 2000 долларов Без мужа просто сияет от счастья!
3 октября 2018, 16:03
Накануне 48-летняя первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп в рамках своего благотворительного проекта "Будь лучше" прибыла с официальным визитом в Гану.
Из самолета супруга американского президента (кстати, отправившаяся в турне по Африке без него)
вышла в платье-рубашке в вертикальную полоску с галстуком в тон от Дома моды Celine, стоимость которого составляет 2000 долларов США.
Дополнила свой образ госпожа Трамп белыми лодочками Manolo Blahnik на высоком каблуке примерно за 650 долларов.
Многие уже успели отметить, что в отсутствие Дональда Мелания просто сияет от счастья!