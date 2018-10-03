Симанис: "Это первые выборы в Сейм, на которых к власти может прийти прокремлевская сила"

В частности, Симанис отметил, что не проголосовать на выборах означает отнять у себя права и сказать, что это государство тебя не интересует.

"Вместо тебя это сделают многие другие, которые не хотят видеть развития этой страны в достаточно сильную", - сказал он.

Также Симанис сравнил современность с межвоенным периодом, когда в маленьких государствах очень стремительно приживалась идея авторитарного режима: "Людям казалась симпатичной идея сильной руки, которая все приведет в порядок".

По его мнению, это будут первые выборы в Сейм, на которых к власти может прийти прокремлевская сила.

Симанис считает, что самая главная угроза Латвии - это прокремлевская партия с большой финансовой базой и популистская партия, громкие призывы которой слушают люди без собственных идей.

Симанис не исключает, что в будущем могут быть ограничены некоторые институты и свобода прессы, так как в нескольких европейских странах, например, в Венгрии, Италии, уже сейчас есть вещи, о которых говорить нельзя.

Также режиссер признал, что сейчас не верит в институт президента. Однако, это не означает, что выборы президента стоит отдать в руки народа, так как поддержку в обществе могут "получить и олигархи, которые гордятся тем, что привели в порядок свой город за деньги, которые не были их".

По словам Симаниса, не надо искать мнимое решение - стоит избрать те партии, которые способны выдвинуть сильную кандидатуру на пост президента.

В то же время он согласен, что избрание президента должно проходить на открытом голосовании.

Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке.