Симанис: "Это первые выборы в Сейм, на которых к власти может прийти прокремлевская сила"

В понедельник вечером, 2 октября, в передаче "1:1" канала LTV гостил один из наиболее известных латвийских режиссеров современности Давис Симанис. Накануне выборов в 13-й Сейм режиссер высказался о своем видении гражданского долга и политической ситуации в стране.
В частности, Симанис отметил, что не проголосовать на выборах означает отнять у себя права и сказать, что это государство тебя не интересует.
"Вместо тебя это сделают многие другие, которые не хотят видеть развития этой страны в достаточно сильную", - сказал он.
Также Симанис сравнил современность с межвоенным периодом, когда в маленьких государствах очень стремительно приживалась идея авторитарного режима: "Людям казалась симпатичной идея сильной руки, которая все приведет в порядок".
По его мнению, это будут первые выборы в Сейм, на которых к власти может прийти прокремлевская сила.
Симанис считает, что самая главная угроза Латвии - это прокремлевская партия с большой финансовой базой и популистская партия, громкие призывы которой слушают люди без собственных идей.
Симанис не исключает, что в будущем могут быть ограничены некоторые институты и свобода прессы, так как в нескольких европейских странах, например, в Венгрии, Италии, уже сейчас есть вещи, о которых говорить нельзя.
Также режиссер признал, что сейчас не верит в институт президента. Однако, это не означает, что выборы президента стоит отдать в руки народа, так как поддержку в обществе могут "получить и олигархи, которые гордятся тем, что привели в порядок свой город за деньги, которые не были их".
По словам Симаниса, не надо искать мнимое решение - стоит избрать те партии, которые способны выдвинуть сильную кандидатуру на пост президента.
В то же время он согласен, что избрание президента должно проходить на открытом голосовании.
Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке.
Вскоре на большие экраны выйдет новый фильм Дависа Симаниса "Отец Ночь". Фильм повествует о Жанисе Липке, спасшем евреев из рижского гетто в годы немецкой оккупации. В основу картины лег роман Инесе Зандере "Мальчик с собакой. Рассказ о сохраненной тайне". Как отмечают создатели фильма, "Отец ночь" рассказывает о простом с виду рабочем, который даже в самых трудных обстоятельствах сумел сохранить человечность и стать благодаря этому героем.