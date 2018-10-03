Taxify теперь показывает точную стоимость поездки еще до заказа машины

При вычислении стоимости поездки учитывается затраченное время, расстояние, условия дорожного движения и спрос на услугу в данный момент. Если, например, цена вырастет именно за счет повышенного спроса, то клиенты будут видеть не коэффициент, а точную стоимость поездки. Во время поездки цена не изменится, если начальный и конечный пункты останутся прежними.