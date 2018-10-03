Taxify теперь показывает точную стоимость поездки еще до заказа машины

Со среды, 3 октября, пользователи приложения Taxify будут видеть точную стоимость поездки еще до заказа машины. Расчет итоговой стоимости основывается на предполагаемой продолжительности поездки, дистанции и условий дорожного движения, сообщили Русскому TVNET в компании.
При вычислении стоимости поездки учитывается затраченное время, расстояние, условия дорожного движения и спрос на услугу в данный момент. Если, например, цена вырастет именно за счет повышенного спроса, то клиенты будут видеть не коэффициент, а точную стоимость поездки. Во время поездки цена не изменится, если начальный и конечный пункты останутся прежними.
Обновление доступно для всех пользователей, которые используют самую последнюю версию приложения Taxify. Обновить или скачать приложение можно в App Store или Google Play.
Taxify является ведущей транспортной платформой в Европе. Основная цель предприятия сделать движение в городах проще, быстрее и надежнее. Основанное в Эстонии в 2013 году предприятие сегодня оперирует в 25 странах.