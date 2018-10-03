Незаконная агитация "Согласия": в Спикери сняли плакаты Ушакова

Уже ранее KNAB обращался в предприятие "Spikeru nami" с требованием убрать агитацию. Предприятие этого не выполнило, поэтому KNAB принял решение убрать агитацию в принудительном порядке. В связи с этим начато административное делопроизводство и виновные получат административный штраф.

KNAB считает, что несоблюдение нормативных актов в рамках предвыборной агитации - это прямая угроза общественному порядку, а отношение "Spikeru nami", игнорируя требования закона, - это просто "недопустимый поступок в правовом государстве".

За происходящим следили два экипажа Госполиции. Представитель полиции отметила, что они там только для обеспечения порядка, а все вопросы следует задавать KNAB.

Представитель компании "Spikeru nami" Александр Брумерманис никак не прокомментировал происходящее, предложив связаться с теми, кто выполняет работу.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Как сообщалось ранее, 26 сентября KNAB сообщил, что попросил предприятие "Spikeru nami" снять со здания в квартале Спикери незаконную агитацию партии "Согласие".

Напомним, в Спикери расположен офис партии. Предприятие 12 сентября этого года заключило договор с партией об "аренде носителей оформления мероприятия". Договор был в силе до 4 октября. Выборы в Сейм пройдут 6 октября.

До этого дня на одном из зданий были огромные плакаты, на которых был мэр Риги Нил Ушаков, его супруга Ивета Страутиня-Ушакова и кандидат в премьеры от "Согласия" Вячеслав Домбровский. На фотографии четы Ушаковых было написано "Вместе", на рекламе Домбровского была надпись "Сильнее", а на плакате, на котором Ушаков один - было указано "За дела, а не за слова". На выборах в Сейм учавствует только Домбровский, но Ушаков размещен практически на всех рекламах партии.

Во время проверки бюро констатировало, что рекламные объекты на фасаде здания в Спикери призывают голосовать за конкретную партию, а это считается предвыборной агитацией.

KNAB подчеркнул, что предприятие не подало стоимость размещения предвыборной агитации согласно требованиям, указанным в Законе о предвыборной агитации, поэтому бюро просило предприятие устранить нарушение и рекламный объект снять.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По закону представитель рекламных услуг, который предлагает размещать материалы предвыборной агитации во внешних помещениях общественного пользования, за 150 дней до выборов отправляет в KNAB расценки на размещение предвыборных материалов, в том числе критерии акций и скидок на весь агитационный период и KNAB публикует эту информацию у себя на домашней странице. Последним днем для подачи расценок было 9 мая.

Если представитель рекламных услуг не подал эти расценки в KNAB, ему запрещено размещать материалы с предвыборной агитацией в предвыборный период.