ФОТО Европа отмечает 80-летие окончания Второй мировой войны на континенте

Тогда, 8 мая 1945 года, люди праздновали окончание войны народными гуляниями, танцами и даже купанием в фонтане на Трафальгарской площади. Очевидцы вспоминали, что той ночью никто в Лондоне не ложился спать.

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8 мая 2025 года в центре внимания, конечно, ветераны войны. В Великобритании сейчас живут чуть менее 70 тысяч человек, переживших Вторую мировую, хотя и не все из них воевали. Самым младшим из них — не меньше 95 лет, самым старшим — 112.

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«Я помню все, что было 80 лет назад, как будто это произошло вчера или сегодня, это так же свежо в моей памяти. У меня очень хорошая память», — рассказал Би-би-си один из приглашенных в Вестминстерское аббатство, 103-летний ветеран Королевских ВВС Гарри Винтер. Его самолет был сбит над Германией в январе 1945 года, и до самой победы он пробыл в немецком плену.

В 30-градусный мороз он вместе с другими военнопленными был вынужден 250 километров толкать немецкие грузовики для перевозки скота. Все эти 17 дней их практически не кормили, вспоминает Винтер.

8 мая пленным сообщили, что в лесу их ожидают американские грузовики. В полдень того же дня Винтер уже покинул Германию свободным человеком.

Вечером 8 мая зазвонят колокола всех церквей и соборов страны, как это было в 1945 году после объявления победы.