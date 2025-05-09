ФОТО Европа отмечает 80-летие окончания Второй мировой войны на континенте

8 мая в Европе празднуют 80 лет окончания Второй мировой войны — он называется VE Day (Victory in Europe Day). Из-за круглой даты во многих европейских столицах этот день отмечают особенно масштабно. Но если британцы решили сделать акцент на торжествах, то в Германии 8 мая стало днем памяти по погибшим и осмысления ошибок.
Лондон в маках — живых и искусственных. Это цветок ассоциировался с Первой мировой войной, но уже давно стал символом памяти павших в обеих мировых войнах.
Ровно в полдень вся Великобритания почтила память погибших во Второй мировой войне двумя минутами молчания, во время которых были приспущены флаги на всех государственных учреждениях.
После этого в Вестминстерском аббатстве началась Благодарственная служба, на которой присутствовали король, королева, принц Уэльский и другие члены королевской семьи, а также около 1800 гостей.
Перед началом службы король Карл III и наследник престола принц Уильям возложили венки к мемориальной плите памяти павших воинов внутри аббатства.
Настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл начал службу с просьбы к присутствующим вспомнить всех, «кто погиб смертью чести». Эта служба —одновременно акт поминовения и празднование окончания боевых действий в Европе.
После этого под сводами аббатства зазвучал голос Уинстона Черчилля — отрывок из его победной речи.
Ровно 80 лет назад тогдашний премьер-министр Великобритании под восторженные крики людей, заполнивших улицы, объявил о победе и окончании Второй мировой войны в Европе, в ходе которой погибли больше 50 млн человек.
Тогда, 8 мая 1945 года, люди праздновали окончание войны народными гуляниями, танцами и даже купанием в фонтане на Трафальгарской площади. Очевидцы вспоминали, что той ночью никто в Лондоне не ложился спать.
8 мая 2025 года в центре внимания, конечно, ветераны войны. В Великобритании сейчас живут чуть менее 70 тысяч человек, переживших Вторую мировую, хотя и не все из них воевали. Самым младшим из них — не меньше 95 лет, самым старшим — 112.
«Я помню все, что было 80 лет назад, как будто это произошло вчера или сегодня, это так же свежо в моей памяти. У меня очень хорошая память», — рассказал Би-би-си один из приглашенных в Вестминстерское аббатство, 103-летний ветеран Королевских ВВС Гарри Винтер. Его самолет был сбит над Германией в январе 1945 года, и до самой победы он пробыл в немецком плену.
В 30-градусный мороз он вместе с другими военнопленными был вынужден 250 километров толкать немецкие грузовики для перевозки скота. Все эти 17 дней их практически не кормили, вспоминает Винтер.
8 мая пленным сообщили, что в лесу их ожидают американские грузовики. В полдень того же дня Винтер уже покинул Германию свободным человеком.
Вечером 8 мая зазвонят колокола всех церквей и соборов страны, как это было в 1945 году после объявления победы.
В Лондоне на плацу Парада конной гвардии состоится праздничный концерт, на который соберутся 10 тысяч гостей.
Пабы и кафе по всей стране получили специальное разрешение работать два лишних часа.
Хотя официальный День Победы в Европе отмечается 8 мая, торжества в Великобритании начались еще в понедельник, 5 мая.
Король Карл III принял военный парад, прошедший по центру Лондона от Парламентской площади к Букингемскому дворцу, во главе со 100-летним ветераном войны Аланом Кеннетом. В шествии приняли участие более 1300 человек, включая колонну украинских военных.
В воздушной части парада участвовали пилотажная эскадрилья Королевских ВВС Red Arrows («Красные стрелы»), истребители F-35M Lightning и Eurofighter Typhoon, а также бомбардировщик Avro Lancaster — один из самых известных тяжелых бомбардировщиков, участвовавших во Второй мировой войне.
Королевская семья наблюдала за их пролетом с балкона Букингемского дворца.
Всю эту неделю достопримечательности Лондона ночью подсвечиваются в цветах национального флага.
Праздничная подсветка придает всем известным зданиям особенно торжественный вид.
В Германии 8 мая объявлен выходным днем. Как передает из Берлина корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт (в России внесена в реестр «иностранных агентов», Би-би-си категорически не согласна с этим решением российских властей и оспаривает его в суде), этот день в стране решили отметить поминальными церемониями, а не праздничными торжествами.
Руководство страны днем 8 мая собралось на церемонию в Бундестаге, куда были приглашены и дипломаты, представляющие страны по всему миру. По рекомендации немецкого МИДа, представителей России и Беларуси на мероприятие не позвали — из-за войны в Украине. Однако выступавшие с трибуны Бундестага говорили о вкладе СССР в победу над нацизмом.
Военнослужащие Бундесвера возложили венки к Мемориалу жертв войны и тирании.
В центре Берлина, у мемориала советским воинам в Тиргартене и в Трептов-парке 8 мая было также много украинских флагов и символики.
На церемонии в Бундестаге глава парламента Юлия Клекнер говорила о преступлениях нацистов – в том числе о нападении на Польшу, злодеяниях на территории современной Беларуси, осаде Ленинграда. Она также вспомнила о Холокосте, заметив, что узники концлагерей были главными жертвами нацистов.
Отдельно Клекнер высказалась о войне России в Украине.
«Завтра [9 мая] в Москве мы увидим парад Победы, с помощью которой войну против Украины сегодня пытаются оправдать именем освободителей того времени. Какое же это злоупотребление историей!» — сказала она.
Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи говорил о вкладе СССР в победу и напомнил собравшимся, что как минимум 13 млн красноармейцев и еще столько же мирных жителей погибли во Второй мировой. Именно Красная армия освободила концлагерь Освенцим, и тем большей критики, по мнению Штайнмайера, заслуживает война России в Украине.
«Агрессивная война Путина, его нападение на свободную, демократическую страну не имеют ничего общего с борьбой против нацистской деспотии во Второй мировой войне. Эта фальсификация истории — не что иное, как прикрытие имперского безумия, тяжелейшей несправедливости и тяжелейших преступлений!» — заявил президент Германии.