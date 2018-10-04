"1918. Роскошь свободы": Александр Васильев открыл в Риге новую уникальную выставку

Эпоха больших перемен, когда после распада империй появляются новые независимые государства и стремительно меняются почти все сферы жизни.

Женщины тоже обретают независимость и новые гражданские права и из хрупких затянутых в корсет цветков превращаются в эмансипированных молодых дам.

Великие дома моды, а также веяния авангарда, национальные мотивы в одежде, наряды, которые носили в то время в Риге – все это можно увидеть в яркой, разнообразной и роскошной выставке, которая позволяет проследить революционные изменения в моде начала 20-го века.

Известный историк моды Александр Васильев коротко рассказывает о новой экспозиции, которая носит название «1918. Роскошь свободы»: «Выставка демонстрирует моду 1912–1924 годов. Это три ярких периода: мирное время и расцвет модной индустрии начала века – так называемая Belle Epoque, или «прекрасная эпоха», когда царила эстетика югендстиля. В дымке тюля и муслина, в восточных драпировках красуются томные небожительницы. Их движения плавны, они подобны райским птицам, чувствительны и нервны.

Этикет требует переодеваться по шесть раз за день, и кутюрье класса люкс той поры не знали меры: дорогие ткани, тончайшая вышивка, сложный крой…

Самым популярным танцем стало чувственное танго.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В 1914 году начинается Первая мировая война, которая разрушает привычный уклад. Женщины начинают работать – они становятся сестрами милосердия, шоферами, работницами на фабриках, стенографистками, клерками и телефонистками…

Мода резко меняется. От одежды требуется скромность и функциональность. Юбка значительно укорачивается, но слегка расширяется, формируя силуэт, который получил название «военный кринолин».

Появляются шляпки-каскетки наподобие военных. Мало кто может позволить себе прислугу, поэтому застежки переходят на грудь со спины. В моду входит черный цвет, который до этого считался признаком траура.

Послевоенный период – третья тема выставки: после распада четырех империй – царской России, Австро-Венгрии, Германии и Османской империи –

появляются новые независимые государства, в том числе и три балтийские страны: Латвия, Литва и Эстония. Не удивительно, что в эту пору в европейской моде особенной популярностью пользуются национальные мотивы.

Под влиянием всех этих факторов мода меняется до неузнаваемости – начинаются 20-е годы…»

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Новая выставка в Музее моды в Риге будет работать шесть месяцев. Экспонаты из уникальной коллекции Александра Васильева (одна из трех самых больших частных коллекций костюмов и аксессуаров, насчитывает более 60 тысяч предметов) дополнены в ней нарядами из коллекции Музея истории Риги и мореходства, а также уникальными видео- и аудиоматериалами, плакатами и фотографиями.

В рамках выставки пройдут лекции, позволяющие узнать больше о моде, дизайне, образе жизни и выдающихся личностях этого периода.

Сохранится и традиция Музея моды – посетители смогут примерить наряды, соответствующие стилистике выставки, пройти тест, чтобы понять, какое направление авангардной живописи им особенно близко, получить ответы на вопросы в стиле модной эзотерики начала 20-го века. Детям тоже будет чем заняться в музее.

Адрес музея: Рига, улица Грециниеку, 24.