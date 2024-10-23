Прокладки, тампоны, вкладыши, чаши - как не запутаться в ассортименте предложений?

Производители средств гигиены проявляют особую заботу при создании специализированных упаковок для молодых мам в послеродовой период. Они предназначены для поглощения большего количества крови, что является нормальным после родов. Особый изгиб и крылышки прокладок созданы для того, чтобы надежно удерживаться на месте и обеспечивать надежную поддержку молодым мамам в эти особые дни. Текстура прокладки также чрезвычайно мягкая и прошла дерматологические испытания с пониманием насколько велика потребность в нежности и заботе.

Альтернативой гигиеническим прокладкам являются тампоны. Функция тампона - впитывать кровь, но он собирает ее прямо во влагалище, поэтому чем дольше там находится тампон, тем больше вероятность того, что нежелательные микробы могут размножаться во влагалище. Также следует опасаться так называемого синдрома токсического шока, который может возникнуть, если вовремя не сменить тампон. Тампоны бывают разных размеров, соответствующих впитывающим потребностям во время менструации, например, Light, Regular, Super, Super Plus и Ultra, которые соответственно обозначаются степенью впитывания в каплях, а капли, в свою очередь, представляют степень впитываемости крови в граммах. Помимо размера на упаковках также указывается, имеет ли он повышенный комфорт (Pro или Ultimate), например, шелковое покрытие поверхности, которое легко скользит, обеспечивая легкое и бережное введение тампона. Тампоны, как и прокладки, следует регулярно менять, что немаловажно - их нельзя держать более 8 часов. Что касается комфорта, то тут все зависит от вас! Менее популярны, но есть тампоны-губки, без нити.