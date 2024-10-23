У большинства женщин начиная с 12 лет (у некоторых даже с 8-9 лет, а у других только с 16 лет) каждую третью-пятую неделю - менструация. Понимая, насколько это часто, важно, чтобы в эти периоды они чувствовали себя максимально комфортно. Вот почему очень важно выбирать наиболее подходящие средства гигиены. Как не запутаться в широком спектре предложений? В сотрудничестве с Libresse давайте познакомимся с небольшим руководством!
Прокладки, тампоны, вкладыши, чаши - как не запутаться в ассортименте предложений?
Гигиенические прокладки, тампоны или ежедневные прокладки мы выбираем в зависимости от силы менструации, а также для использования днем или ночью. Также предлагаем познакомиться с двумя средствами гигиены для "зелёных" - менструальными трусиками и чашой.
Ежедневные прокладки
Женщины используют ежедневные прокладки по мере необходимости, даже при появлении светлых кровянистых выделений в начале и конце менструации. Поэтому эти прокладки очень тонкие для повседневного комфорта. Их форма специально разработана для удобного прилегания и адаптации к контурам тела. Материал должен быть мягким, дышащим, что также обеспечит ощущение свежести и чистоты. Абсорбирующие подушечки прокладок часто имеют нейтрализацию неприятного запаха, также выпускаются специальные прокладки для женщин с особо чувствительной кожей.
Прокладки для трусиков могут различаться по длине, толщине, впитываемости (3 разных степени) и типом крепления. Дизайн прокладок может быть рассчитан как на классические трусики, так и на стринги.
Поскольку эти прокладки предназначены для повседневного использования, производители позаботились и об их универсальности в соответствии с настроением женщины и повседневным стилем. И цвета, и узоры отличаются.
Гигиенические прокладки
Гигиенические прокладки, безусловно, являются неотъемлемой частью повседневной жизни во время менструации. Гигиенические прокладки созданы специально для женского комфорта в особые дни. Их конструкция должна соответствовать силе кровотечения конкретных менструальных дней, чтобы иметь возможность полностью впитывать все, не вызывая неприятных моментов. Более широкая передняя часть, более узкая середина и задняя часть особого дизайна идеально подходят к женскому телу. Встроенные в прокладку впитывающие каналы являются глубокими и обеспечивают комплексную защиту и наилучшую впитываемость. Слой уникального материала внутри прокладки обеспечивает быстрое впитывание влаги, создавая ощущение сухости. Мягкий, дышащий верхний слой и быстрая впитываемость обеспечивают сухость и комфорт в течение дня и ночи.
Видов прокладок так много - как не запутаться?
На упаковке, в том числе и Libresse, можно найти специальный символ - капельку или чашечку, которые описывают, какой степенью впитываемости обладает конкретный вид гигиенической прокладки.
Regular - при стандартных или средних (умеренных) менструальных кровотечениях. Можно использовать в любой день менструации при наличии регулярных выделений.
Heavy Flow - прокладки предназначены для обильного кровотечения. Это дневные прокладки, которые следует менять каждые 4-6 часов.
Super Heavy Flow - прокладки предназначены для особо обильного кровотечения или на ночь; их впитывающая способность настолько велика, что с ними можно спокойно спать всю ночь.
Видимые в таблице термины invisible, slim, maxi и ong & wilde обозначают размер и особый дизайн гигиенических прокладок. Например, прокладки long & wilde были созданы для предотвращения утечек и нежелательных ситуаций во время ночных ворочаний.
Гигиенические послеродовые прокладки
Производители средств гигиены проявляют особую заботу при создании специализированных упаковок для молодых мам в послеродовой период. Они предназначены для поглощения большего количества крови, что является нормальным после родов. Особый изгиб и крылышки прокладок созданы для того, чтобы надежно удерживаться на месте и обеспечивать надежную поддержку молодым мамам в эти особые дни. Текстура прокладки также чрезвычайно мягкая и прошла дерматологические испытания с пониманием насколько велика потребность в нежности и заботе.
Тампоны
Альтернативой гигиеническим прокладкам являются тампоны. Функция тампона - впитывать кровь, но он собирает ее прямо во влагалище, поэтому чем дольше там находится тампон, тем больше вероятность того, что нежелательные микробы могут размножаться во влагалище. Также следует опасаться так называемого синдрома токсического шока, который может возникнуть, если вовремя не сменить тампон. Тампоны бывают разных размеров, соответствующих впитывающим потребностям во время менструации, например, Light, Regular, Super, Super Plus и Ultra, которые соответственно обозначаются степенью впитывания в каплях, а капли, в свою очередь, представляют степень впитываемости крови в граммах. Помимо размера на упаковках также указывается, имеет ли он повышенный комфорт (Pro или Ultimate), например, шелковое покрытие поверхности, которое легко скользит, обеспечивая легкое и бережное введение тампона. Тампоны, как и прокладки, следует регулярно менять, что немаловажно - их нельзя держать более 8 часов. Что касается комфорта, то тут все зависит от вас! Менее популярны, но есть тампоны-губки, без нити.
Менструальные трусики
Революционные гигиенические трусики с впитывающим слоем, сохраняющим поверхность сухой до 12 часов. Они предотвращают протекание с обеих сторон и сзади, изготовлены из мягкого хлопка и на 100% дышащие. Нижнее белье можно использовать снова и снова при регулярной стирке. После использования прополощите в холодной воде и постирайте в стиральной машине при температуре 40 градусов с обычным моющим средством. Трусики выдерживают не менее 50 стирок.
Менструальная чаша
Инновационное средство интимной гигиены для женщин в форме воронки или колокольчика. Оно создан для женского комфорта и является экологической альтернативой тампонам и гигиеническим прокладкам. Как она используется? Чаша вводится во влагалище, где собирает поток менструальной крови и накапливает ее воедино. Время от времени чашу вынимают, промывают и ставят обратно. Можно использовать до 12 часов. Благодаря вакууму она не допускает протечек и ее можно использовать даже ночью. Менструальная чаша подходит всем менструирующим женщинам, в том числе девственницам, вам просто нужно выбрать подходящий для вас размер (A или S/M или B или L/XL). Между менструациями желательно более тщательно мыть чашу, а также стерилизовать ее.
Статья написана в сотрудничестве с Libresse.