Светлана Лобода вновь представит яркое шоу в Юрмале

Это эксклюзивное выступление продемонстрирует весь ее творческий путь - от самых ранних хитов до лидеров международных чартов.

3 августа Юрмала снова станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки.

Поклонники LOBODA будут в восторге: она исполнит легендарные песни в свежих и неожиданных вариациях. Многие треки из ее культового мегамикса вернутся спустя более чем десятилетие.

Светлана Лобода и ее команда мастерски соединили разные творческие эпохи в одно зрелищное шоу с ультрасовременным световым и музыкальным оформлением.

Не пропустите это революционное шоу артистки, известной как лучший хит-мейкер, отмеченной международными наградами и любимой миллионами людей по всему миру. Этот концерт LOBODA вы точно не захотите пропустить!

Вход на мероприятие c 18:00, начало в 20:00. Билеты на концерт можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv.

Светлана Лобода. Пресс-фото Фото: Press Foto

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