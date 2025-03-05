3 августа в концертном зале "Дзинтари" украинская поп-сенсация LOBODA вновь представит свое уникальное юбилейное шоу, чтобы еще раз отпраздновать 20-летие на сцене.
Светлана Лобода вновь представит яркое шоу в Юрмале
Это эксклюзивное выступление продемонстрирует весь ее творческий путь - от самых ранних хитов до лидеров международных чартов.
3 августа Юрмала снова станет свидетелем необыкновенного шоу, которое обещает согреть сердца любителей музыки.
Поклонники LOBODA будут в восторге: она исполнит легендарные песни в свежих и неожиданных вариациях. Многие треки из ее культового мегамикса вернутся спустя более чем десятилетие.
Светлана Лобода и ее команда мастерски соединили разные творческие эпохи в одно зрелищное шоу с ультрасовременным световым и музыкальным оформлением.
Не пропустите это революционное шоу артистки, известной как лучший хит-мейкер, отмеченной международными наградами и любимой миллионами людей по всему миру. Этот концерт LOBODA вы точно не захотите пропустить!
Вход на мероприятие c 18:00, начало в 20:00. Билеты на концерт можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv.
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