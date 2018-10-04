Утечка данных: в Европе начали проверку Facebook

В ЕС проверят, предприняла ли соцсеть Facebook достаточные меры по защите персональных данных пользователей.
Ирландская комиссия по защите персональных данных открыла расследование по факту потенциальной утечки данных миллионов пользователей социальной сети Facebook, сообщает Associated Press.
Главный регулятор в области персональных данных в Европе для Facebook проверит, предприняла ли соцсеть достаточные технологические и организационные меры по защите персональных данных пользователей. Уязвимость могла коснуться пяти миллионов европейских пользователей.
Напомним, ранее в Facebook сообщили, что хакеры нашли уязвимость в коде соцсети и получили доступ к 50 миллионам аккаунтов. Речь шла о возможности получить доступ к аккаунтам через функцию Посмотреть как. Теперь Facebook грозит более 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов.