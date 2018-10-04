Утечка данных: в Европе начали проверку Facebook

Главный регулятор в области персональных данных в Европе для Facebook проверит, предприняла ли соцсеть достаточные технологические и организационные меры по защите персональных данных пользователей. Уязвимость могла коснуться пяти миллионов европейских пользователей.

Напомним, ранее в Facebook сообщили, что хакеры нашли уязвимость в коде соцсети и получили доступ к 50 миллионам аккаунтов. Речь шла о возможности получить доступ к аккаунтам через функцию Посмотреть как. Теперь Facebook грозит более 1,6 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов.