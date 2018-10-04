При крушении вертолета погиб заместитель генпрокурора России

Официально гибель Карапетяна пока не подтверждена.

Ранее РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщало, что вертолет, по предварительным данным, спортивной модели AS-350, 3 октября разбился у деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. На борту вертолета находились три человека — все они погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.