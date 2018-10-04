При крушении вертолета погиб заместитель генпрокурора России

В результате крушения вертолета в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Официально гибель Карапетяна пока не подтверждена.
Ранее РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщало, что вертолет, по предварительным данным, спортивной модели AS-350, 3 октября разбился у деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. На борту вертолета находились три человека — все они погибли.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.
Саак Карапетян, следует из его биографии на сайте Генпрокуратуры, с 1983 по 1996 годы занимал разные должности в прокуратуре Ростовской области. В 1996-2000 годах он был депутатом Госдумы, заместителем председателя парламентского комитета по безопасности. После Госдумы Карпетян перешел в Генпрокуратуру. На посту заместителя генерального прокурора он находился с 2016 года.