США могут применить истребители F-22 в Сирии после поставок С-300

Отмечается, что сейчас США уже используют истребители в районах, подконтрольных сирийским властям.

Также издание подчеркивает, что применение С-300 Дамаск сможет начать примерно через три месяца. Кроме того, по информации The Drive, предоставленных Россией ЗРК может быть недостаточно для охвата северо-западного региона страны, передает Gazeta ru.