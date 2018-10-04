Чт, 4.10.2018
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  • Наряд дня: Меган Маркл в кожаной юбке Hugo Boss снова проигнорировала британцев...

Наряд дня: Меган Маркл в кожаной юбке Hugo Boss снова проигнорировала британцев...

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ФОТО: SIPA/Scanpix

...точнее - британских дизайнеров! Поскольку для своего первого  официального визита в Сассекс - графство, титул которого она получила после свадьбы с принцем Гарри, герцогиня выбрала одежду и аксессуары дизайнеров разных стран, но только не Великобритании.

Итак, одежда Меган:

* Светлое пальто итальянского бренда Armani - 2255 евро

* Кожаная юбка цвета малахита от немецкого Дома моды Hugo Boss - 416 евро

* Блуза в тон юбки шведской марки & Other Stories - 78 евро

* Нюдовые лодочки американского бренда Stuart Weitzman - примерно 400 евро

* Сумочка от дизайнера из Нью-Йорка Gabriela Hearst - 1900 евро

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Однако стоит отметить, что на сей раз не столько интересный наряд герцогини Сассекской привлек внимание британских подданных, сколько ее прическа. Меган с точностью повторила ту укладку, которая была у нее в день свадьбы с принцем Гарри, что тронуло жителей Сассекса.

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