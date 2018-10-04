Наряд дня: Меган Маркл в кожаной юбке Hugo Boss снова проигнорировала британцев...

Однако стоит отметить, что на сей раз не столько интересный наряд герцогини Сассекской привлек внимание британских подданных, сколько ее прическа. Меган с точностью повторила ту укладку, которая была у нее в день свадьбы с принцем Гарри, что тронуло жителей Сассекса.