Наряд дня: Меган Маркл в кожаной юбке Hugo Boss снова проигнорировала британцев...

...точнее - британских дизайнеров! Поскольку для своего первого официального визита в Сассекс - графство, титул которого она получила после свадьбы с принцем Гарри, герцогиня выбрала одежду и аксессуары дизайнеров разных стран, но только не Великобритании.
Итак, одежда Меган:
* Светлое пальто итальянского бренда Armani - 2255 евро
* Кожаная юбка цвета малахита от немецкого Дома моды Hugo Boss - 416 евро
* Блуза в тон юбки шведской марки & Other Stories - 78 евро
* Нюдовые лодочки американского бренда Stuart Weitzman - примерно 400 евро
* Сумочка от дизайнера из Нью-Йорка Gabriela Hearst - 1900 евро
Однако стоит отметить, что на сей раз не столько интересный наряд герцогини Сассекской привлек внимание британских подданных, сколько ее прическа. Меган с точностью повторила ту укладку, которая была у нее в день свадьбы с принцем Гарри, что тронуло жителей Сассекса.