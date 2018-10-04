ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Сенцова

В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод, передает Korrespondent.net.