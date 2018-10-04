Чт, 4.10.2018
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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Сенцова

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Олег Сенцов

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков в своем Twitter в четверг, 4 октября.

В поданной в ЕСПЧ жалобе Сенцов утверждает, что в отношении него российскими властями имело место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод, передает Korrespondent.net.

В комментарии ТАСС Чиков уточнил, что ЕСПЧ увязал жалобу Сенцова с делом "Украина против России" об аннексии Крыма".

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