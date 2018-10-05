Пт, 5.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Посол ЕС пошутил о своем отравлении водой в Ираке

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Иллюстративное фото

ФОТО: ANTHONY WALLACE/AFP

Посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа в своем твиттере сообщил, что отравился загрязненной питьевой водой в городе Басре. Сделал он это весьма необычным образом. 

"Спасибо всем, кто поинтересовался моим здоровьем. Я действительно почувствовал себя плохо этим утром и мне пришлось отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой", — написал Блекуа.

Он также пошутил, что "не намеревался выражать свою солидарность с жителями Басры до такой степени", однако отметил, что теперь "точно разделяет" их чувства.

Ранее сообщалось, что в Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой.

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