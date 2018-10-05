Посол ЕС пошутил о своем отравлении водой в Ираке

Thanks to all that have checked on my health . I did fell sick this morning and had to cancel several meetings. UNICEF doctor diagnosed the cause as water pollution. I did not intended to take my solidarity with the people of Basra that far, but certainly now share how you feel. pic.twitter.com/sVISaLzbGB — Ramon Blecua (@EUAmbIraq) 4 октября 2018 г.

"Спасибо всем, кто поинтересовался моим здоровьем. Я действительно почувствовал себя плохо этим утром и мне пришлось отменить несколько встреч. Врач из ЮНИСЕФ диагностировал отравление загрязненной водой", — написал Блекуа.

Он также пошутил, что "не намеревался выражать свою солидарность с жителями Басры до такой степени", однако отметил, что теперь "точно разделяет" их чувства.