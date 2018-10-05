«Мэдди жива»: детектив, искавший 3-летнюю Мэделайн Макканн, озвучил свою версию случившегося

Загадку Маделайн Макканн, таинственным образом пропавшей во время семейного отдыха, вот уже 11 лет не могут разгадать во всем мире. Работавший над делом девочки частный детектив Дэвид Эдгар поделился своими мыслями по поводу этой шокирующей ситуации.
В 2007 году мир потрясла шокирующая новость. 3-летняя Маделайн Макканн таинственным образом исчезла во время семейного отдыха на португальском курорте Прайя-да-Луш за неделю до своего четвертого дня рождения.
Макканны уложили малышку и ее братьев-близнецов спать и вместе с друзьями отправились в ресторан в 50 метрах от их виллы. Каждые полчаса Джерри и Кейт по очереди ходили проверять, все ли в порядке с их детьми. Придя в очередной раз, Кейт обнаружила, что мальчики спокойно спят, а их старшей дочери в комнате нет.
Дело получило широкую огласку в СМИ, а миллионы неравнодушных поспешили помочь в поисках девочки. Сразу же после случившегося португальская полиция начала расследование. Было выдвинуто несколько гипотез, по одной из которой малышку убили сами родители Джерри и Кейт Макканны.
Другая версия гласила, что Маделайн ушла из дома, потому что ей понадобилась помощь взрослых. Девочка якобы не смогла успокоить младших братьев-близнецов самостоятельно и отправилась на поиски мамы и папы, а на пути к ресторану, где ужинали с приятелями Джерри и Кейт, она исчезла. Однако ни одна из версий так и не подтвердилась, и спустя два года дело закрыли.
До сих пор родители Мэдди не опускают руки и все еще надеются найти дочь. Узнать девочку по детским фото почти невозможно, но Джерри и Кейт признаются, что не могут смириться с тем, что больше ее не увидят. В мае 2018-го МВД Великобритании выделило на поиски еще 154 тысяч фунтов стерлингов, а на днях появились новые подробности этого запутанного дела.
Детектив Дэвид Эдгар, которого наняли Кейт и Джерри, предположил, что она в порядке и живет в Португалии, сообщает портал News.com.
По словам мужчины, девочка просто не знает о том, что весь мир ищет ее уже больше десяти лет. «Она может находиться в любой точке мира, но я подозреваю, что она сейчас в Португалии. Вероятность, что ее вывезли из страны, ничтожно мала. Я думаю, что в Португалии есть люди, которые знают, где Мэдди сейчас», — сообщил Дэвид британскому таблоиду The Sun.
Эдгар считает, что Маделайн была похищена таинственным незнакомцем-педофилом или криминальной группой лиц. По словам детектива, девочка, которой на данный момент уже 15 лет, может жить со своим похитителем в одном из популярных приморских городов — Алгарве.
Детектив уверен, что рано или поздно похититель девочки объявится. «Может быть, тот, кто совершил это преступление, перед своей смертью признается в содеянном. Или люди из его окружения когда-нибудь расскажут правду», — предположил Эдгар.
До недавних пор расследованием занималась британская полиция. Однако сейчас дело приостановлено, так как на продолжение расследования Скотланд-Ярду необходимо еще 270 тысяч.