«Мэдди жива»: детектив, искавший 3-летнюю Мэделайн Макканн, озвучил свою версию случившегося

В 2007 году мир потрясла шокирующая новость. 3-летняя Маделайн Макканн таинственным образом исчезла во время семейного отдыха на португальском курорте Прайя-да-Луш за неделю до своего четвертого дня рождения.

Макканны уложили малышку и ее братьев-близнецов спать и вместе с друзьями отправились в ресторан в 50 метрах от их виллы. Каждые полчаса Джерри и Кейт по очереди ходили проверять, все ли в порядке с их детьми. Придя в очередной раз, Кейт обнаружила, что мальчики спокойно спят, а их старшей дочери в комнате нет.

Дело получило широкую огласку в СМИ, а миллионы неравнодушных поспешили помочь в поисках девочки. Сразу же после случившегося португальская полиция начала расследование. Было выдвинуто несколько гипотез, по одной из которой малышку убили сами родители Джерри и Кейт Макканны.

ФОТО: PA Wire/PA Images/Scanpix

Другая версия гласила, что Маделайн ушла из дома, потому что ей понадобилась помощь взрослых. Девочка якобы не смогла успокоить младших братьев-близнецов самостоятельно и отправилась на поиски мамы и папы, а на пути к ресторану, где ужинали с приятелями Джерри и Кейт, она исчезла. Однако ни одна из версий так и не подтвердилась, и спустя два года дело закрыли.

До сих пор родители Мэдди не опускают руки и все еще надеются найти дочь. Узнать девочку по детским фото почти невозможно, но Джерри и Кейт признаются, что не могут смириться с тем, что больше ее не увидят. В мае 2018-го МВД Великобритании выделило на поиски еще 154 тысяч фунтов стерлингов, а на днях появились новые подробности этого запутанного дела.

Детектив Дэвид Эдгар, которого наняли Кейт и Джерри, предположил, что она в порядке и живет в Португалии, сообщает портал News.com.

По словам мужчины, девочка просто не знает о том, что весь мир ищет ее уже больше десяти лет. «Она может находиться в любой точке мира, но я подозреваю, что она сейчас в Португалии. Вероятность, что ее вывезли из страны, ничтожно мала. Я думаю, что в Португалии есть люди, которые знают, где Мэдди сейчас», — сообщил Дэвид британскому таблоиду The Sun.

Эдгар считает, что Маделайн была похищена таинственным незнакомцем-педофилом или криминальной группой лиц. По словам детектива, девочка, которой на данный момент уже 15 лет, может жить со своим похитителем в одном из популярных приморских городов — Алгарве.

Детектив уверен, что рано или поздно похититель девочки объявится. «Может быть, тот, кто совершил это преступление, перед своей смертью признается в содеянном. Или люди из его окружения когда-нибудь расскажут правду», — предположил Эдгар.