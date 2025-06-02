Поезда на линиях Скулте и Лугажи задерживаются из-за повреждения кабеля

Пока неисправность устраняется, сотрудники LDz будут организовывать движение автотранспорта на некоторых участках затронутых происшествием маршрутов.

Представители LDz сообщили агентству LETA, что обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются, но, согласно текущим прогнозам, на устранение повреждений уйдет около четырех часов.

Информация на сайте Pasažieru vilciens (PV) показывает, что поезд Валга (14:11) - Рига (16:37) проследовал с задержкой около 15 минут.

Поезд Рига (16:08) - Царникава (16:50) следует с задержкой около 35 минут, а поезда Рига (17:18) - Царникава (17:57) и Царникава (18:17) - Рига (18:55) отменены.

Тем временем поезд Рига (15:38) - Саулкрасты (16:38) опоздал примерно на 35 минут, а поезд Саулкрасты (15:26) - Рига (16:25) стоит на железнодорожной станции Земитаны.