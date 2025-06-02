Зеленский о мирных переговорах после атак на авиацию РФ: вы все увидите

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Он не считает, что российская делегация в Стамбуле будет "готова к продуктивным встречам".

"Для нас очень важны безоговорочное прекращение огня и гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей и, конечно, обмен военнослужащими, а также все возможное для всех остальных заключенных: гражданских заключенных, журналистов и политзаключенных", - заявил лидер воюющей страны.

Украинский президент подчеркнул, что если второй раунд переговоров не принесет результатов, нужны новые, еще более жесткие санкции в отношении энергетического и финансового секторов России.

"Если встреча в Стамбуле ничего не даст, это однозначно означает, что срочно нужны новые жесткие санкции из 18-го пакета Евросоюза (ЕС) и самые жесткие санкции США, обещанные президентом (Дональдом. - Прим. BNS) Трампом", - сказал Зеленский, обращаясь к участникам встречи.

"Санкции должны повлиять на российский энергетический сектор, особенно нефть, и танкеры, на ценовые ограничения, конечно, а также на российские банки и финансовый сектор в целом", - отметил он.

На встрече в Вильнюсе президент Зеленский поблагодарил союзников за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Украина может покрыть до 40% своих потребностей в вооружениях за счет внутреннего производства, но для этого необходимо стабильное финансирование. Наша деятельность показывает, какое значительное влияние могут оказать инвестиции, особенно в беспилотники", - отметил лидер страны.