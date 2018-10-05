Бывший президент Южной Кореи приговорен за взятки к 15 годам тюрьмы

Бывшего президента обвинили в получении взяток на 10 миллионов долларов, в том числе от компании Samsung и разведки Южной Кореи, отмечает Reuters. Ли Мен Бак отвергал все обвинения, называя их политически мотивированными.

Ли Мен Бак стал четвертым президентом Южной Кореи, которого посадили в тюрьму. В апреле 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе, руководившую страной в 2013-2017 годах, к 24 годам заключения по делу о коррупции. В 1996 году были осуждены военный диктатор Чон Ду Хван и его преемник на посту президента Ро Дэ У.